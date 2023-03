Aryna Sabalenka fonce en finale à Indian Wells

Aryna Sabalenka, 2e joueuse mondiale, lauréate des derniers Internationaux d'Australie , s'est qualifiée pour la finale du WTA 1000 d'Indian Wells, en battant 6-2 et 6-3 la Grecque Maria Sakkari (7e), vendredi en Californie.

La Bélarusse de 24 ans, qui atteint pour la première fois ce stade de l'épreuve, aura pour adversaire la Polonaise no 1 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek ou la Kazakhe Elena Rybakina (10e).

Plus agressive et constante, Sabalenka a contrôlé sans sourciller le match, commencé avec plus d'une demi-heure de retard, car le micro de l'arbitre ne fonctionnait pas pour faire les annonces.

Maria est une grande joueuse, quand vous la jouez vous savez que ce sera difficile, donc je suis très heureuse de cette victoire , a-t-elle réagi à chaud.

Elle a brisé à trois reprises dans la première manche, se montrant sans pitié en retour sur les deuxièmes balles de Sakkari, avec 11 points gagnés sur 14 joués.

Le combat de cogneuses s'est poursuivi avec les mêmes résultats dans la seconde manche, la Bélarusse continuant de malmener la Grecque de 27 ans, apparue quelque peu empruntée. Peut-être est-ce dû au fait qu'elle avait déjà passé plus du double de temps que sa rivale sur les courts, pour atteindre le dernier carré.

Elle qui visait une deuxième finale consécutive dans le désert californien a résisté en contrant le bris pour revenir à 2-2, moment auquel elle a manqué une occasion de reprendre le service de Sabalenka, quelque peu sur les freins. Mais cette dernière a pu s'appuyer sur une première balle solide pour remporter sa mise, puis s'échapper ensuite définitivement et égaliser à quatre victoires partout dans leurs confrontations.

Depuis son premier sacre majeur en janvier à Melbourne, une grande confiance habite la Bélarusse, qui n'a perdu qu'un match sur les 18 disputés en 2023.