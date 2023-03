Sacré à la maison, Reece Howden remporte le globe de cristal

L'équipe canadienne de ski cross a fait belle figure devant les siens à la Coupe du monde de Craigleith, en Ontario. Reece Howden a régné sur la course masculine, vendredi, quelques minutes après que deux compatriotes eurent grimpé sur le podium.

Howden a été le premier skieur à franchir la ligne d'arrivée, reléguant l'Allemand Florian Wilmsmann sur la 2e marche du podium, puis le Français Youri Duplessis Kergomard sur la 3e.

Ce triomphe a permis au Britanno-Colombien de mettre la main sur le globe de cristal de la discipline pour la deuxième fois.

C’est incroyable, c’est la plus grande victoire de ma saison. C’est ce qu’il me fallait si je voulais gagner le titre du classement général. J’avais besoin de faire quelque chose de spécial , a indiqué Howden après la course ultime, avouant ne pas avoir été aussi nerveux depuis fort longtemps.

Reece Howden. Photo : La Presse canadienne / Anders Wiklund

Le futur retraité Brady Leman, qui tirera officiellement sa révérence au terme de la seconde course à Craigleith, s'est classé au 8e échelon au terme de la petite finale.

Les Canadiens Kristofor Mahler (10e), Carson Cook (11e) et Kevin Drury (14e) se sont pour leur part arrêtés en quarts de finale, soit une étape de plus que Jared Schmidt (19e), Zach Belczyk (24e) et Gavin Rowell (29e), stoppés en huitièmes.

Le pays hôte de la compétition était fort bien représenté au cours de la finale féminine avec trois des quatre participantes défendant les couleurs de l'unifolié.

Marielle Thompson fait partie de l'équipe canadienne de ski cross. Photo : The Canadian Press / Jeff McIntosh

Courtney Hoffos et Marielle Thompson ont respectivement terminé aux 2e et 3e échelons, tandis que Hannah Schmidt a abouti au pied du podium. L'épreuve a été remportée par la Suisse Fanny Smith devant le trio tout canadien.

India Sherret (7e), Antoinette Tansley (9e), Brittany Phelan (10e), Abby McEwen (12e) et Tiana Gairns (13e) ont toutes atteint les quarts. Sherret est la seule du lot ayant pris part à la petite finale.

La saison sur le circuit de la Coupe du monde de ski cross connaîtra son dénouement samedi. Les épreuves seront présentées sur le site web de Radio-Canada Sports dès 12 h (HAE).