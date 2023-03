Le Canadien perd un match sans queue ni tête en Floride

Carter Verhaeghe a marqué deux fois lors d’une poussée de sept buts des siens en première période et le club de hockey montréalais a subi une gênante défaite de 9-5, jeudi, à Sunrise.

Les deux équipes ont égalé un record de la LNH en inscrivant 10 buts ensemble lors du premier vingt. C’était la troisième fois en plus de 100 ans qu’un tel festival offensif avait lieu en première période.

La distribution des buts n’a toutefois pas été égale et les Panthers n’ont jamais été vraiment inquiétés lors des 40 dernières minutes de jeu.

Les Panthers avaient déjà battu le Tricolore deux fois cette saison, par des pointages de 7-2 et 6-2.

Ils ont profité des lacunes du Canadien dans son territoire et les gardiens Samuel Montembeault et Jake Allen étaient à court de miracles.

Mike Matheson et Anthony Richard ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Rem Pitlick, Rafaël Harvey-Pinard et Michael Pezzetta ont aussi marqué pour le Canadien (27-36-6).

Montembeault a accordé trois buts sur six tirs avant de céder sa place à Allen après 6 min 4 s de jeu. Il est revenu devant le filet à 7:33 du deuxième vingt, après qu’Allen eut donné 6 buts aux Panthers sur 18 lancers. Montembeault a finalement réalisé 21 arrêts.

Aaron Ekblad a aussi réussi un doublé pour les Panthers (34-27-7), tandis que Matthew Tkachuk a récolté un but et trois aides. Colin White, Sam Reinhart, Gustav Forsling et Ryan Lomberg ont également touché la cible. Sergei Bobrovsky a stoppé 24 lancers.

Le Canadien tentera de se racheter samedi, quand il rendra visite au Lightning de Tampa Bay.

Le Canadien subit une dure défaite contre les Panthers en Floride. Photo : Getty Images / Joel Auerbach

Le fil du match

Les feux d’artifice ont vite commencé : Matheson a surpris Bobrovsky avec le premier tir au but de la rencontre après 16 secondes de jeu.

À l’autre bout de la patinoire, White et Verhaeghe ont fait mouche dans un intervalle de 34 secondes pour donner une avance de 2-1 aux Panthers après 3:17 de jeu.

Richard a créé l’égalité à 5:20, mais Forsling a redonné l’avantage aux Panthers 44 secondes plus tard. L’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, a alors procédé à un premier changement devant son filet dans la rencontre.

Pezzetta a créé l’égalité 3-3 à 8:18, avec le troisième tir du Canadien, mais les Panthers ont marqué deux autres fois avant que Bobrovsky réalise un premier arrêt dans la partie.

Ekblad et Lomberg ont fait bouger les cordages, puis Bobrovsky a stoppé un tir de Kaiden Guhle quelques instants avant que Reinhart porte la marque à 6-3 pour l’équipe locale à 12:22.

Verhaeghe est revenu à la charge à 13:18 et les Panthers menaient 7-3 après le premier vingt.

Harvey-Pinard a donné une lueur d’espoir au Canadien de remonter la pente en battant Bobrovsky après 2:26 de jeu en deuxième période.

Encore une fois, les Panthers ont vite répliqué avec deux autres buts, gracieuseté d’Ekblad et Tkachuk. À son tour, Allen était chassé du filet du Tricolore, et Montembeault prenait la relève.

Montembeault a joué avec beaucoup plus d’aplomb et a réussi plusieurs bons arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Bobrovsky a joué de chance à quelques reprises. Denis Gurianov, notamment, a atteint le poteau.

Pitlick a marqué en avantage numérique après 5:47 de jeu en troisième période.

Le reste de l’engagement n’a été qu’une formalité, mis à part l’expulsion du capitaine du Canadien Nick Suzuki avec 2:51 à écouler. Suzuki a été renvoyé au vestiaire pour avoir donné un double-échec à la tête d’Anton Lundell.