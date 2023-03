Audrey Lamothe en bronze à la Coupe du monde de Markham

La nageuse de 18 ans a reçu la note de 196,2833 pour son programme, à un peu plus de 49 points de la gagnante ukrainienne Marta Fiedina (245,2917). La Japonaise Yukiko Inui (242,7917) a tout juste cédé la victoire à Fiedina dans cette première compétition jugée en fonction du nouveau système de pointage de la fédération internationale.

C’était une 12e médaille pour Lamothe sur le circuit international sénior.

Aujourd’hui, mon but était de me concentrer vraiment sur ma performance personnelle, beaucoup plus que sur le pointage. C’est la première fois que notre sport était jugé de cette façon, alors je n’avais pas beaucoup d’attentes, mais je suis très heureuse de sortir de là avec une médaille.

Le Canada est passé près d’un deuxième podium lors de l’épreuve technique féminine par équipe, mais les huit nageuses canadiennes ont conclu la compétition au pied du podium avec une note de 238,0063.

Les Japonaises (281,8896) se sont imposées devant les Américaines (276,5374) et les Israéliennes (251,7667).

Dans le volet masculin de l’épreuve technique individuelle, l’Espagnol Dennis Gonzalez Boneu (192,1417) a devancé le Kazakh Eduard Kim (154,6125) et le Belge Renaud Barral (130,0708).

Les cinq épreuves de la journée de vendredi seront présentées en webdiffusion sur le site de Radio-Canada Sports dès 12 h 30 (HAE).