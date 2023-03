Jean Pascal à court d’arguments face à Michael Eifert

Tout au long de la soirée, Pascal a tenté de se sauver avec les rounds en y allant d'élans souvent vains pour impressionner les juges.

Eifert (12-1, 4 K.-O.) a parfois accusé les coups, mais a aussi su se replier quand la situation le demandait. Comme on l'a souvent vu durant la carrière de Pascal, on a vu ses énergies baisser rapidement au-delà du sixième round.

En l'emportant, Eifert devient l'aspirant obligatoire à la ceinture que détient Artur Beterbiev.

Jean Pascal souhaitait venger le revers subi par Éric Lucas devant Markus Beyer. Même l'utilisation de la musique de Lucas pour sa marche vers le ring n'aura pas suffi.

Eifert a commencé la bataille en force en allant chercher les deux premiers rounds pendant lesquels Pascal a paru attendre des ouvertures qui ne venaient pas.

Au troisième, Pascal a soulevé la foule pour la première fois en atteignant Eifert avec de bons crochets. Le quatrième est allé dans la même veine, même si Eifert a fait payer chèrement ses attaques au Lavallois.

Les trois rounds suivants paraissaient pouvoir pencher d’un côté comme l’autre, mais à la mi-combat, l’Allemand avait pris l’avantage.

Le visage déjà marqué et tuméfié, Pascal a paru perdre de sa superbe. Il n’avait plus cette fraction de seconde qui lui permettait souvent d’éviter les pires coups de ses rivaux.

Au fur et à mesure que l’on s’approchait des rounds de championnats (10e, 11e, 12e), il devenait clair que Pascal aurait besoin de tenir promesse et de permettre à ses admirateurs de voir les semelles d’Eifert.

S’il a pu sortir des lapins de son chapeau dans les derniers rounds contre Badou Jack, Markus Browne et Meng Fanlong, cette fois la magie n’a pas opéré.

Avec ce revers, l’heure est clairement à la réflexion pour Jean Pascal. Tout le monde ne devient pas Bernard Hopkins…

Une ceinture pour Germain

On s'attendait à une confrontation serrée, on a plutôt eu droit à une savante démonstration de la part de Mathieu Germain (22-2-1, 9 K.-O.) qui, à son 25e combat chez les professionnels, a mis la main sur la ceinture IBF intercontinentale des super-légers.

Mathieu Germain (à gauche) s'est imposé par décision unanime. Photo : Bernard Brault/GYM

Face à l'Ontarien Steven Wilcox (24-4-1, 7 K.-O.), Germain a livré un duel presque sans faille pour mériter une décision unanime de la part des trois juges, qui ont remis des cartes de 96-94, 97-93 et 97-93 pour le Montréalais.

Du premier au cinquième round, Germain a démontré toute la patience qu'il fallait pour contrer les attaques de son rival pourtant avantagé par une plus longue portée. Victime de deux coups de tête, Germain a subi une coupure lors du deuxième, une coupure heureusement bien traitée pour lui permettre de terminer le combat.

Au-delà des points de suture dont il aura eu besoin, Germain est aussi rentré à la maison avec un titre qui va lui ouvrir les chemins et les portes qu'il espère atteindre depuis longtemps.

Occasion manquée pour Jessica Camara

Dans un combat pour la ceinture IBF internationale des super-légères, la Montréalaise Jessica Camara (10-4, 2 K.-O.) est arrivée à court de l'objectif, s'inclinant par mise hors de combat technique (arrêt de l'arbitre) à 1 min 46 s du quatrième round face à la Mexicaine Karla Ramos Zamora (10-9-1, 3 K.-O).

Celle qui a déjà perdu devant Marie-Eve Dicaire en 2016 et Leila Beaudoin en 2022 n'a pas fait de cadeau à Camara, qu'elle a martelée solidement dès le début de l'affrontement.

Les coups ont laissé des marques et Camara avait l'œil gauche qui se refermait de plus en plus avec chaque rafale. À la fin du troisième round, Zamora a enfermé Camara dans un coin et seule la cloche a sauvé la Canadienne.

Dès la reprise, Camara a encore cherché à échanger coup pour coup avec sa rivale. Sauf qu'à ce petit jeu, la Mexicaine était visiblement mieux exercée. Voyant que Camara ne se défendait plus, l'arbitre Martin Forest a pris la bonne décision en extirpant Camara de sa situation difficile.

Nouveau plafond de Veyre

La médaillée d'or des Jeux panaméricains de Toronto 2015 et athlète olympique Caroline Veyre (3-0) est demeurée invaincue en trois combats chez les professionnelles en l'emportant par décision unanime (60-54, 59-55, 59-55) devant la championne de France des poids plumes, Anaëlle Angerville (5-2-1).

Cette dernière a livré un très bon premier round où elle semblait vite prendre la mesure de la Montréalaise. Les choses se sont malheureusement dégradées pour la Française qui ne parvenait plus à toucher Veyre, devenue plus mobile.

En plus d'esquiver habilement, Veyre a marqué des points avec des crochets et quelques bons uppercuts qui ont freiné les ardeurs de sa rivale.