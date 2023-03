Lewis Hamilton se méfie maintenant de trois écuries

Pour que nous gagnions, en ce moment, nous avons besoin que les Red Bull ne terminent pas la course, que les Ferrari ne terminent pas la course et, peut-être maintenant, que les Aston (Martin) ne terminent pas la course , a déclaré le pilote britannique en marge du Grand Prix d'Arabie saoudite.

Personne parmi nous dans cette écurie n'a jamais reculé devant un défi. Nous aimerions davantage nous retrouver devant (le peloton), mais ce n'est pas ainsi que sont les choses.

Les Red Bull ont dominé la première course de la saison, il y a deux semaines au Bahreïn, avec la victoire du double champion en titre Max Verstappen et la 2e place de son coéquipier Sergio Perez.

Au volant de sa Aston Martin, Fernando Alonso a causé une vive surprise en terminant 3e devant le pilote Ferrari Carlos Sainz fils.

Hamilton a complété la course en 5e position, à environ 51 secondes de Verstappen, tandis que son coéquipier George Russell s'est classé 7e, à 56 s.

Hamilton et Russell auraient fini plus loin si le moteur de la Ferrari de Charles Leclerc ne s'était pas éteint vers la fin de la course.

Hamilton partage le premier rang avec Michael Schumacher dans l'histoire de la F1 avec sept titres de champion du monde. Il domine aussi l'histoire de son sport avec 103 victoires et 103 positions de tête.

L'an dernier, pour la première fois de sa carrière lancée en 2007, il n'a pas gagné une seule course.

Sa hantise est de croire que Red Bull n'était même pas à son meilleur niveau au Bahreïn.

Je pense qu'en course, ils n'ont pas poussé et qu'ils étaient beaucoup plus rapides qu'ils ne le semblaient. Nous estimons qu'ils sont plus rapides d'une seconde et demie par tour en course , a déclaré Hamilton.

Mais je fais confiance à tout le monde à 100 %. On ne perd pas tout d'un coup la capacité de construire d'excellentes voitures; c'est juste que nous sommes loin d'être là où nous devons être et où nous voulons être.

Hamilton a critiqué sa voiture après la course inaugurale. Dans une baladodiffusion du réseau britannique BBC, il a affirmé que l'écurie ne l'avait pas écouté au sujet du développement du bolide en vue de 2023.

J'ai piloté tellement de voitures dans ma vie. Je sais ce dont une voiture a besoin. Je sais ce dont une voiture n'a pas besoin. Je pense que c'est une question de responsabilité. Il s'agit d'assumer ses responsabilités et de dire : "Oui, vous savez quoi? Nous ne t'avons pas écouté. Ce n'est pas ce qu'il faut et nous devons travailler".

Hamilton a été questionné, jeudi, au sujet de ces commentaires et il a reconnu qu'il avait été maladroit dans ses critiques.

Avec du recul, ce n'était peut-être pas le bon choix de mots , a admis le Britannique de 38 ans.