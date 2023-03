Quand la FIFA finance les grandes villes suisses

« On a l’impression que la FIFA ne sait plus quoi faire de toutes ses liquidités. » C'est ce que déclare la journaliste d’enquête Delphine Gianora, de la Radio télévision suisse (RTS), quand Radio-Canada Sports la joint à Genève.

Lors de son enquête, la RTS a découvert qu'en 2022, la Ville de Lausanne a emprunté 4 millions de francs suisses (59,2 millions de dollars canadiens) à la FIFA, le canton de Neuchâtel 100 millions (148 M$ CA) et la Ville de Genève 150 millions (222 M$ CA).

La capitale Berne n'est pas en reste avec 1,8 milliard de francs (2,7 G$ CA) sur six ans. Comment expliquer alors l'intérêt de la FIFA dans ces prêts? On constatera qu’on est loin d’un élan de générosité.

Selon la journaliste suisse, il n’est plus intéressant aujourd’hui de placer son argent dans une banque suisse à cause des faibles taux d’intérêt. Alors la FIFA a choisi d’autres avenues plus rentables.

Le système est simple, explique Delphine Gianora.

Nous avons retrouvé la plateforme qui s’occupe de gérer ces transactions. Le mécanisme est simple. Vous êtes par exemple la Ville de Berne et vous voulez de l’argent pour construire une piscine. Vous allez sur cette plateforme, vous mettez la somme que vous voulez emprunter, on vous indique le taux d’intérêt et vous signez ensuite un contrat numérique avec les nombreux prêteurs, dont fait partie la FIFA.

Ces opérations, même si elles peuvent soulever un certain nombre de questions en Suisse, sont tout à fait légales, car la plateforme a des comptes bancaires en Suisse, mais n’est pas assujettie aux règlements bancaires du pays.

« C’est une sorte de Tinder des emprunts bancaires. » — Une citation de Delphine Gianora

Vous avez besoin d’argent, nous en avons et l’affaire est conclue. Il n’y a donc aucun règlement ni contrôle effectué par les surveillances des transactions bancaires. Et l'argent ne transite pas par la plateforme en ligne , explique la journaliste.

Des euros, des francs suisses et des dollars américains. Photo : Reuters / Bernadett Szabo

On est loin ici de la philanthropie, et de plus en plus de voix en Suisse réclament des règles de surveillance des marchés financiers. Selon l’enquête de la RTS, ce sont des centaines et des centaines de millions que la FIFA a prêtés aux différentes collectivités publiques suisses sur de nombreuses années.

Interrogé sur la question pour le média suisse Agefi par un journaliste spécialisé en économie, le directeur financier de la FIFA, Thomas Peyer, a avoué que l’organisation a fait une pause dans ses prêts.

Pour les justifier, il a déclaré : Nous investissons cet argent conformément à nos règles de gestion d’actifs, comme tout autre investisseur institutionnel. L’un des éléments clés de notre politique est la protection des actifs de la FIFA. Par conséquent, nous examinons le risque de contrepartie. Les autorités suisses sont de bons partenaires dans ce contexte, car la plupart d’entre elles ont de très bonnes notations de crédit.

La FIFA possède des milliards de francs, ajoute Delphine Gianora. Quand les intérêts des banques sont négatifs, il vaut mieux prêter cet argent que le laisser dormir dans les comptes à Zurich. De l’autre côté, on trouve des collectivités publiques qui cherchent des liquidités et qui vont surtout recevoir de l’argent rapidement débloqué pour leurs projets.

Le siège social de la FIFA à Zurich en Suisse. Photo : Getty Images / FABRICE COFFRINI

Ce type de prêts serait-il possible au Canada? C’est la question que l’on a posée à l’économiste Francis Gosselin.

Ce qu’il faut savoir, c’est que toutes les municipalités du monde se financent sous forme d’obligations. Et donc, on peut acheter à de grands investisseurs institutionnels. La FIFA, avec tout son argent, peut vouloir diversifier son portefeuille d'investissements. Faire affaire avec des municipalités est un très bon placement : sur le long terme, il est sûr, car elles sont solvables. Ça ne fluctue pas, il n’y a pas de marché secondaire. Ce n'est pas comme les bons du Trésor, dont on a vu l’exemple avec la Silicon Valley Bank la semaine dernière.

L’économiste explique qu’au Canada, les villes passent par un système de courtier.

En règle générale, ce sont de grandes banques ou des compagnies d’assurance qui investissent leur argent. À la différence de la plateforme numérique suisse, au Canada, c’est le courtier qui va faire le lien entre l’investisseur et l’emprunteur. Ici, c’est une sorte de Tinder où il n'y a aucun suivi. Et là, on se retrouve dans une logique de prêts privés.

Cette opacité numérique pourrait mener à certaines dérives, selon Francis Gosselin.

Francis Gosselin, économiste Photo : Linkdln

Il est clair que de gros investisseurs comme la FIFA ont le gros bout du bâton face à un fonctionnaire qui est chargé de négocier l’emprunt. On peut donc penser que l’on n’irait pas forcément vers le meilleur investisseur, mais le plus convaincant. Et cela laisse la place à certaines dérives possibles. On entre ici dans une logique individuelle alors que le système de courtage est beaucoup plus neutre. Ce qui est inquiétant ici, c’est que l’on entre dans une relation de prêts privés, c'est comme si demain j’allais cogner à la porte de l’hôtel de ville et je dis que j’ai de l'argent, alors qui veut me donner 5 % ou 6 %… Ce qui pourrait mener à des situations d'extorsion avec des taux désavantageux.

Francis Gosselin trouve le système curieux, car ici au Canada, le courtier va aller chercher les meilleurs taux pour ses emprunteurs.

Avec ce système suisse, on laisse la place à toutes les possibilités avantageuses ou non pour la collectivité locale. Ce qui fait que les collectivités locales pourraient payer plus que si c’était un marché plus transparent et plus libre.

Faut-il rappeler que la FIFA ne paye pas d’impôts, car c’est une association à but non lucratif. Il faut donc qu’elle fasse fructifier son argent. Le dernier bilan financier, publié lors de la réélection du président Gianni Infantino, montre que la FIFA a réalisé des revenus records évalués à plus de sept milliards de dollars, dont plus de quatre milliards en liquidités.

À ce rythme, la fédération internationale installée à Zurich devrait songer à ouvrir une banque. On peut dire que le ballon rond mondial ne souffre d'aucune récession.