Une deuxième victoire en deux jours pour Alexis Guimond à Cortina

Médaillé d’or au slalom géant de la Coupe du monde de paraski alpin de Cortina d’Ampezzo mercredi , le Canadien Alexis Guimond a une fois de plus été le plus rapide de la catégorie debout lors du deuxième slalom géant disputé jeudi.

Accusant un retard de 46 centièmes de seconde sur le Français Arthur Bauchet après la manche initiale, le Gatinois a réalisé une deuxième descente du tonnerre en étant presque une seconde plus rapide que son rival pour enregistrer un chrono cumulatif de 1 min 50 s 73/100.

Bauchet a fini 2e, à une demi-seconde du vainqueur. Le Suisse Theo Gmuer (+2,54) est monté sur la troisième marche du podium. Un résultat inverse au podium de mercredi.

Je suis extrêmement heureux, a lancé Guimond. C’est une excellente façon de conclure la saison. Je voulais vraiment pousser jusqu’à la fin de la saison, et ces résultats me donnent confiance pour la prochaine saison. Je dois maintenant maintenir cette constance et possiblement mettre la main sur un globe de cristal.

Le Québécois avait obtenu cinq médailles de bronze depuis le début du calendrier, dont deux la fin de semaine dernière en descente, à la Coupe du monde de Sella Nevea. Cette récolte inclut également sa 3e place en descente aux Championnats du monde.

Chez les skieurs assis, l’Albertain Kurt Oatway a conclu en 5e place, tandis que le Britanno-Colombien Logan Leach et son guide québécois Julien Petit ont pris le 6e rang de la catégorie déficience visuelle.