Jacques Dussault et Larry Smith au Temple de la renommée du football canadien

Jacques Dussault, Larry Smith, John Bowman, Josh Bourke et Lloyd Fairbanks feront leur entrée à Hamilton en septembre prochain.

Jacques Dussault a été le premier entraîneur francophone à œuvrer dans la Ligue canadienne de football (LCF) quand il s’est joint aux Concordes de Montréal en 1982. Il est revenu avec les Alouettes en 1997 comme responsable de la ligne défensive.

Si on retrouve des Danny Maciocia, André Bolduc, Byron Archambault et autres au sein des activités football des équipes de la LCF, c’est un peu grâce à cet entraîneur nomade.

En se promenant à travers l’Amérique pour pratiquer le métier qu’il aimait, Dussault était bien conscient qu’il était différent sur le plan culturel des gens qu’il côtoyait, mais ça ne l’a jamais arrêté.

Dans ces années-là, ce n’était pas un sport pour les francophones comme le hockey pour différentes raisons. Les barrières ont été brisées et on voit ce que ça donne.

Même si son intronisation est d’abord reliée à son travail de pionnier dans la LCF, Dussault aurait pu être accueilli pour l’ensemble de son œuvre, lui qui est le seul Canadien à avoir été entraîneur-chef dans la Ligue mondiale de football avec la Machine de Montréal.

Jacques Dussault Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Originaire de la région de Québec, il a aussi exporté sa passion du football en allant diriger des équipes universitaires dans les provinces de l’Atlantique, en plus d'enseigner le football nord-américain aux Anges Bleus, une formation de la région parisienne.

Dussault a aussi laissé sa marque au football universitaire québécois en relançant le programme de l’Université de Montréal. Avec la présence du Rouge et Or de l’Université Laval, le retour de l'Université de Montréal et l'arrivée du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke ont permis aux footballeurs québécois de pratiquer leur sport tout en étudiant en français, ce qui était impossible avant le milieu des années 1990.

Celui que plusieurs appellent uniquement Coach est d’ailleurs fier de voir des Québécois se distinguer sur les terrains de football professionnel et tout aussi fier du travail des entraîneurs qui les ont formés.

Il y a de plus en plus de francophones, on n’a qu’à regarder dans la Ligue canadienne. Et il y en a même qui sont allés dans la NFL. Ça prouve que le talent est là et qu’il y a eu une bonne préparation afin que ces jeunes-là soient capables de compétitionner.

Coach Dussault aurait aussi pu être admis dans l’aile des médias au Temple de la renommée puisque, comme Pierre Vercheval aujourd’hui, il analysait pratiquement tous les matchs de football présentés au Réseau des Sports, que ce soit ceux de la LCF, de la NFL ou de quelque autre niveau.

Et quand Radio-Canada a décidé de présenter le football universitaire à l’antenne nationale, il a été un choix naturel.

Larry Smith, de joueur à commissaire

Même s’il a connu une belle carrière de neuf saisons dans la LCF après avoir été le premier choix au repêchage de 1972, c’est à titre de bâtisseur que Larry Smith sera intronisé au Temple de la renommée.

Smith a été nommé commissaire de la Ligue canadienne en 1992 et c’est lui qui a géré l’aventure américaine de la LCF. Quand l’expansion aux États-Unis a pris fin et que la ligue est rentrée dans ses terres, Smith est aussi revenu à la maison et est devenu président des Alouettes nouvelle génération . Il a occupé le poste de 1997 à 2001 et de 2004 à 2010.

Il a remporté la Coupe Grey à quatre occasions : deux fois en tant que joueur (1974 et 1977) et deux fois comme dirigeant (2009 et 2010).

Des Alouettes honorées tant en attaque qu'en défense

Deux joueurs ont été élus dès leur première année d’admissibilité, soit l’ailier défensif des Alouettes John Bowman et le secondeur Solomon Elimimian, des Lions de la Colombie-Britannique.

Bowman a joué 230 matchs en 14 saisons avec les Alouettes et il a dominé la ligue deux fois pour le nombre de sacs, dont en 2015 quand il en a réussi 19, un sommet personnel.

Elimimian est le seul joueur défensif de l’histoire de la LCF à avoir été choisi joueur par excellence du circuit. En 2014, il a établi le record de la ligue avec 143 plaqués, marque qu’il a lui-même battue trois ans plus tard.

Trois autres joueurs feront leur entrée à Hamilton en septembre.

Josh Bourke, joueur de ligne à l’attaque qui a passé neuf saisons à Montréal avant d’en disputer une dernière à Toronto. Il a été choisi au sein de l’équipe d’étoiles de la Division est à sept occasions et faisait partie des Alouettes qui ont gagné la Coupe Grey en 2009 et 2010.

Lloyd Fairbanks, un autre joueur de ligne offensive qui a connu une carrière de 17 saisons à Calgary, Montréal et Hamilton, a, comme Bourke, fait partie de l’équipe d’étoiles de sa division sept fois.

Finalement, le polyvalent Larry Crawford est récompensé pour ses neuf saisons à Vancouver et Toronto.

Demi défensif et retourneur de bottés, Crawford a réussi 52 interceptions au cours de sa carrière, dont 12 en 1983, la quatrième performance de l’histoire.

Les immortels du football canadiens seront honorés les 15 et 16 septembre au Temple de la renommée du football canadien, qui se trouve au Tim Horton Field, domicile des Tiger-Cats de Hamilton.