Les bourses de la Coupe du monde féminine en hausse de 150 millions $

Le fonds de 152 millions de dollars pour le premier tournoi à 32 équipes, qui couvrira les bourses, la préparation des équipes et le montant remis aux clubs des joueuses, s’avère une augmentation énorme par rapport à l'édition de 2019 à 24 équipes, et 10 fois plus qu'en 2015.

Une partie des 110 millions dédiés aux bourses servira à la rémunération des joueuses, a dit le président de la FIFA, Gianni Infantino, réélu par acclamation jusqu'en 2027.

Infantino a également exprimé de nouveau sa colère à l’endroit des diffuseurs qui offrent trop peu pour les droits télévisuels. Il a déclaré que la FIFA ne vendrait pas les droits de diffusion du tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande aux prix actuellement proposés.

Les femmes méritent beaucoup, beaucoup plus que cela et nous sommes là pour nous battre pour elles et avec elles , a-t-il déclaré.

À travers le monde, les joueuses se battent pour obtenir l'équité salariale avec les équipes nationales masculines, notamment les Américaines, championnes en titres, les Canadiennes, les Françaises et les Espagnoles.

Infantino s'est fixé pour objectif d'accorder les mêmes bourses aux hommes et aux femmes lors des prochaines Coupes du monde, en 2026 et 2027 respectivement, une tâche ardue quand on sait que les 32 équipes masculines se sont partagé 440 millions de dollars lors de la Coupe du monde l'an dernier au Qatar.

Le président de la FIFA s'en est pris aux diffuseurs, dont certains sont des chaînes de service public financées par les contribuables, qui, selon lui, ont offert jusqu'à 100 fois moins pour les droits de retransmission du tournoi féminin.

Infantino a soulevé la question pour la première fois en octobre en Nouvelle-Zélande. Il a insisté sur le fait que la FIFA ne vendrait pas à ces prix puisque le soccer féminin attire des audiences inférieures de 20 à 50 % à celles des matchs des hommes.

Eh bien, offrez-nous 20 % de moins, 50 % de moins, mais pas 100 % de moins , a déclaré Infantino dans son discours de clôture du Congrès de la FIFA.

Infantino a ensuite été interrogé sur un accord de commandite controversé avec l’office du tourisme d’Arabie saoudite qui aurait bonifié les revenus du tournoi.

Le gouvernement et les organisateurs de la Coupe du monde des deux pays hôtes avaient demandé si l'accord saoudien serait approprié pour le tournoi féminin.

Parmi les joueuses qui exhortent la FIFA à repenser à l’accord, l'attaquante américaine Alex Morgan a déclaré que la proposition était bizarre .

Infantino a qualifié le différend de tempête dans un verre d’eau et a déclaré que la prolongation du contrat avec l’office du tourisme saoudien, qui a commencé avec la Coupe du monde masculine au Qatar, était une discussion qui n'a pas abouti à un contrat .

Le président de la FIFA a également adressé une vive critique aux détracteurs de l'accord pour un double standard ici que je ne comprends pas .