Jean Pascal et Michael Eifert font le poids

Jean Pascal et Michael Eifert ont respecté la limite de 175 livres en vue de leur combat éliminatoire des mi-lourds de l’International Boxing Federation (IBF), qui aura lieu à la Place Bell de Laval, jeudi.

Pascal (36-6-1, 20 K.-O.), ex-champion du monde du World Boxing Council (WBC) et de la World Boxing Association (WBA) classé aspirant no 3 à l’IBF et à la World Boxing Organization (WBO), a fait osciller le pèse-personne à 174,8 livres.

L’Allemand Eifert (11-1, 4 K.-O.), no 5 à l’IBF, a quant à lui respecté la limite à l’once près.

Le combat de 12 rounds placera le vainqueur dans une excellente position pour un championnat du monde puisqu’il deviendra l’aspirant obligatoire au champion, le Montréalais Artur Beterbiev.

Après avoir évité la confrontation tout au long de la promotion de ce combat, Pascal a profité du traditionnel face-à-face pour empiéter sur le territoire d’Eifert en plaçant son visage à quelques millimètres seulement de celui du jeune Allemand de 25 ans. Le vétéran de 40 ans s’est ensuite placé devant son adversaire au moment de se retourner vers les caméras.

Reste à voir si Eifert sera impressionné par cette démonstration physique jeudi.

Les 14 boxeurs qui participent à ce gala ont respecté la limite de poids, dont Mathieu Germain (21-2-1, 9 K.-O.) et Steven Wilcox (24-3-1, 7 K.-O.), qui se battront pour le titre vacant international des super-légers de l’IBF. Idem pour la Montréalaise Jessica Camara (10-3, 2 K.-O.) et la Mexicaine Karla Ramos Zamora (9-9-1, 2 K.-O.), qui voudront remporter la ceinture internationale des super-légères de l’IBF.

Ce sera l’un des trois combats féminins de la soirée, qui aura d’ailleurs des allures de conventum de l’équipe nationale du Canada avec Camara, Caroline Veyre et Amanda Galle qui monteront sur le ring.

Veyre (2-0) affrontera Anaëlle Angerville (5-1-1), tandis que Galle (7-0-1, 1 K.-O.) fera face à Lorena Cruz Aispuro (4-2).

L’Irlandais Joe Ward (8-1, 4 K.-O.) tentera de mettre de la joie dans ses festivités de la Saint-Patrick face au Mexicain Mario Andrade Rodriguez (7-0, 4 K.-O.). Finalement, l’Italien Yoel Angeloni (1-0) sera opposé à Alexander Calixto (1-1, 1 K.-O.).