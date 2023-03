La NBA inflige une suspension de huit matchs à Ja Morant

Morant ratera son sixième match mercredi quand les Grizzlies joueront à Miami contre le Heat. Il manquera également les deux prochains matchs et pourra revenir au jeu lundi lorsque les Grizzlies affronteront les Mavericks de Dallas.

Les matchs déjà manqués seront comptabilisés pour la suspension et Morant perdra environ 669 000 $ en salaire.

La conduite de Ja Morant était irresponsable, imprudente et potentiellement très dangereuse, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué. Cela a également de graves conséquences compte tenu de son énorme audience et de son influence, en particulier parmi les jeunes admirateurs.

Silver a rencontré Morant à New York, mercredi, peu avant d’annoncer la décision de la ligue.

L’enquête de la ligue, qui a commencé presque immédiatement après l’incident du 4 mars au cours duquel Morant s’est diffusé en direct sur Instagram, a révélé qu’il tenait une arme à feu dans un état d’ébriété – n’a pas prouvé que l’arme appartenait à Morant ou qu’il l’avait montrée plus qu’un bref moment .

L’enquête de la ligue n’a pas non plus révélé que Morant avait l’arme avec lui lors du vol de Memphis vers Denver ou qu’il possédait l’arme quand il se trouvait dans une installation de la NBA. La police du Colorado a déclaré la semaine dernière avoir examiné les circonstances entourant la vidéo et avoir conclu qu’il n’y avait aucune raison d’accuser Morant d’un crime.

Il a fait pénitence et exprimé des remords sincères pour son comportement, a déclaré Silver. Ja m’a également fait comprendre qu’il a appris de cet incident et qu’il comprend que ses obligations et sa responsabilité envers les Grizzlies de Memphis et la communauté de la NBA au sens large s’étendent bien au-delà de son jeu sur le terrain.

Les Grizzlies ont joué à Denver le 3 mars. À 5 h 19, le lendemain, Morant a lancé une diffusion en direct depuis l’intérieur d’un club de danseuses appelé Shotgun Willies à Glendale, au Colorado. La vidéo est rapidement devenue virale et les problèmes se sont aggravés.