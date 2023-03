Pourquoi empêches-tu tous les amoureux du ballon rond de vivre un moment exceptionnel qui marquera l’histoire du soccer?

C’est la question qui hantait mon esprit mardi lorsque Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, a décidé de remplacer Erling Haaland à la 62e minute de jeu face à Leipzig alors qu’il était en voie de devenir le premier joueur à inscrire 6 buts dans un match de Ligue des champions.

Il faut dire que l’attaquant norvégien avait déjà électrisé l’Etihed Stadium grâce à une prestation extraordinaire lors de ce huitième de finale.

Rappelons que le nouveau joueur étoile du football mondial, souvent comparé à Kylian Mbappé, ne dispute que sa quatrième saison en Ligue des champions, et affole les compteurs grâce à un ratio hallucinant de 33 buts en 25 matchs.

Mardi, ses courses à haute intensité et sa rage de vaincre lui ont non seulement permis d’aider Manchester City à se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, mais elles lui ont surtout permis de réaliser un exploit rarissime, soit celui d’être le troisième joueur dans l’histoire de la compétition à inscrire un quintuplé en Ligue des champions après Lionel Messi, alors avec le FC Barcelone, en 2012 contre Bayer Leverkusen, puis Luiz Adriano avec le Shakhtar Donetsk face au Bate Borisov en 2014.

La facilité avec laquelle l’attaquant a réalisé cet exploit, en à peine une heure de jeu, me donnait l’impression qu’il en avait encore sous les crampons et qu’il aurait pulvérisé ce record.

C’est pourquoi j’en veux à Pep Guardiola. Il m’a donné l’impression d’arracher une occasion rarissime à son joueur étoile.

Car à l’heure où les statistiques individuelles prennent une place prépondérante dans le football moderne, je pense que l’attaquant norvégien aurait frappé un grand coup dans la course au Ballon d’or 2023 face au champion du monde et favori au titre… un certain Lionel Messi.

Loin de moi l’idée d’accuser Guardiola d’une quelconque théorie du complot qui affole Twitter depuis 24 heures, mais je pense tout de même qu’il a privé Haaland et tous les amateurs de soccer d’un moment unique dans l’histoire du sport.

D’autant plus que le Catalan n’a pas la réputation d’être un entraîneur friand des rotations précoces lors des matchs à haute importance.

Je pense donc que le symbole aurait été marquant pour bon nombre d’amateurs de soccer.

Des millions de jeunes enfants, qui ont pour idoles des joueurs doués techniquement comme Messi ou Neymar, peuvent aujourd’hui s’identifier aux qualités du géant norvégien.

L’abnégation, le travail et la générosité sur le terrain peuvent permettre à certains de ces jeunes de se hisser plus haut que les joueurs naturellement plus doués.