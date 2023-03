Le CF Montréal devra être patient

Le nouvel entraîneur Hernán Losada demande lui aussi du temps pour apporter les ajustements nécessaires, avant de tirer des conclusions.

Oui, il faut avoir de la patience, avec beaucoup de nouveaux joueurs, avec des joueurs jeunes, avec un nouvel entraîneur , a dit Hernán Losada mercredi, après l'entraînement au stade olympique.

C’est une nouvelle saison avec beaucoup de nouveaux visages. Cela prend du temps, mais je suis sûr et certain qu’avec le temps, on va s’améliorer, car il y a beaucoup de talents. Mais on ne peut pas demander à des joueurs qui jouent pour la première fois de leur vie à ce niveau de devenir automatiquement des joueurs clés.

Il ne faut pas oublier que l'an dernier, les hommes de Wilfried Nancy avaient aussi amorcé leur saison avec une fâcheuse séquence de trois défaites avant d'offrir un spectacle éblouissant de huit matchs consécutifs sans défaite. Un record!

Tout est maintenant à reconstruire, à rebâtir même. L’empreinte Nancy s'est effacée, des joueurs de talent ont quitté vers des cieux européens : Djordje Mihailovic aux Pays-Bas, Alistair Johnston en Écosse et Ismaël Koné en Angleterre. Autant de bonnes raisons de prôner la patience.

Samuel Piette, capitaine du CF Montréal. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

La nomination de Samuel Piette au poste de capitaine va sans doute être le ciment dont la nouvelle équipe aura besoin. À condition également que l’infirmerie du CF se vide et qu’un véritable distributeur de ballon se lève.

Depuis le départ de Mihailovic, l’équipe a du mal à se structurer, car le ballon n’arrive pas jusqu’aux attaquants. Une des meilleures illustrations est que le onze montréalais a un rendement famélique dans le registre des tirs au but. Un autre bon exemple est l’attitude sur le terrain de Romell Quioto, qui donne l’impression de quelqu’un qui attend un autobus qui n'arrive pas.

Mathieu Choinière célébrant son but face à Orlando City, le 15 septembre dernier. Photo : AP / Stephen M. Dowell

Honnêtement? Je pense que l’on s'améliore. Plus les matchs avancent, mieux on joue. On s'est créé des occasions. Oui, on n’a pas marqué, mais on a eu tout de même beaucoup d’occasions. On a des petits automatismes qui s’en viennent et dans les matchs à venir on va marquer ce premier but et on va avancer , a déclaré Mathieu Choinière.

La chimie est une question de patience. C’est la science des essais et des erreurs jusqu’à la découverte du remède. Souhaitons à l’alchimiste Losada qu’il trouve rapidement le chemin de la victoire.

Peut-être samedi au stade olympique contre l’Union de Philadelphie, finaliste de la dernière Coupe MLS. Méfiance donc, car lors de son huitième de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, Philadelphie a écrasé, mardi, le club salvadorien l’Alianza FC 4-0.