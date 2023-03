Alexis Guimond s’offre l’or à la Coupe du monde de Cortina

Les médailles d’argent et de bronze s’accumulaient et Alexis Guimond commençait à s’impatienter. C’est avec soulagement que le paraskieur alpin a goûté à la victoire mercredi, au slalom géant debout de la Coupe du monde de Cortina d'Ampezzo, en Italie.

Guimond a pris part à deux Jeux paralympiques depuis son dernier triomphe en Coupe du monde, célébré en février 2018. Il avait alors remporté le super-G de la Coupe du monde de Kimberley, en Colombie-Britannique, quelques jours avant de s’envoler pour Pyeongchang.

Ça fait quand même un bout de temps, a reconnu le Québécois en entrevue avec Sportcom. Il y a eu beaucoup de deuxièmes et de troisièmes places entre-temps. Ça fait plusieurs années que je sais que j’ai le niveau pour viser l’or et que j’ai le potentiel. Ça m’enlève beaucoup de poids sur les épaules.

Le Gatinois a été le plus rapide de la première manche mercredi grâce à un chrono de 54,09 s. Le temps chaud avait ramolli la neige avant sa deuxième descente. Malgré des conditions plus complexes , il a dévalé la piste en 55,97 s pour conserver la tête.

Son cumulatif de 1 min 50 s 6/100 lui a permis de devancer le Suisse Théo Gmuer (+1,3 seconde) et le Français Arthur Bauchet (+2,08 s) au classement final.

Ça faisait longtemps que je chassais la victoire et aujourd’hui [mercredi], c’était ma journée! J’ai tout mis. J’ai eu deux bonnes performances, je suis vraiment content et j’espère garder le momentum pour demain. Je vais viser haut et je veux finir la saison avec un autre bon résultat , a partagé Guimond, en prévision du second slalom géant prévu à Cortina, jeudi.

Il avait obtenu cinq médailles de bronze depuis le début du calendrier, dont deux la fin de semaine dernière en descente, à la Coupe du monde de Sella Nevea. Cette récolte inclut également sa 3e place en descente aux Championnats du monde.

« C’est vraiment bien d’avoir mon moment et d’être au sommet du podium! Ça fait du bien! » — Une citation de Alexis Guimond

L’Albertain Kurt Oatway est demeuré au pied du podium de l’épreuve de slalom géant assis, à huit centièmes du Néerlandais Niels De Langen.

Le skieur malvoyant Logan Leach et son guide Julien Petit se sont classés 6es du slalom géant. Ils ont signé des temps de 1:03,76 et 1:04,83 pour conclure à 17,86 s des médaillés d’or, l'Autrichien Johannes Aigner et son guide Matteo Fleischmann.

Des épreuves de slalom géant et de slalom seront disputées jeudi et vendredi respectivement pour clore le calendrier de la Coupe du monde.

Du côté féminin, la Québécoise Frédérique Turgeon n'a pas pris le départ de la deuxième manche dans la catégorie debout féminine.