Le Canadien accorde un contrat de deux saisons à Jayden Struble

Struble a également paraphé une entente avec le Rocket de Laval qui lui permettra de terminer la saison dans la Ligue américaine de hockey.

Cette entente lui rapportera 775 000 $ par saison dans la LNH et comporte un boni à la signature de 92 500 $ pour chaque année. Dans la Ligue américaine, il touchera un salaire de 70 000 $ par saison.

Âgé de 21 ans, le défenseur de 1,83 m (6 pi) et 93 kg (205 lb) a marqué un but et ajouté 11 aides en 31 matchs cette saison avec les Huskies de l'Université Northeastern dans la Divison Hockey East de la NCAA. En 104 matchs au niveau universitaire, Struble a totalisé 48 points, soit 9 buts et 39 aides.

Originaire de Cumberland, au Rhode Island, Struble a été sélectionné par le Tricolore au deuxième tour (46e au total) du repêchage de 2019.