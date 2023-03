Erling Haaland marque cinq buts en Ligue des champions, Manchester City atteint les quarts

Au terme des deux rencontres, la première s'étant soldée 1-1 en Allemagne le 22 février, le club anglais a signé un convaincant triomphe de 8-1 sur l'équipe allemande, qui l'envoie en quarts de finale du tournoi européen.

L'attaquant norvégien a réalisé une prouesse seulement accomplie par deux autres joueurs avant lui dans la compétition reine des clubs. Avec ce quintuplé, il est entré dans l'histoire moderne de ce tournoi sous son format actuel.

L'international norvégien Erling Haaland a touché la cible à 5 reprises face au Red Bull de Leipzig en huitième de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Photo : Getty Images / Catherine Ivill

L'avant-centre de 22 ans marche dans les traces de l'Argentin Lionel Messi et du Brésilien Luiz Adriano, auteurs d'un exploit similaire respectivement avec Barcelone en 2012, contre le Bayer Leverkusen, et avec le Shakhtar Donetsk en 2014, contre BATE Borisov.

Avant même la pause, Haaland avait enregistré un tour du chapeau avec des buts, de manière consécutive, sur un tir de pénalité (22e), de la tête (24e) et en repoussant un ballon qui flirtait avec la ligne de but (arrêts de jeu).

Après une réussite d'Ilkay Gündogan (49e), le géant blond a marqué ses quatrième (53e) et cinquième (57e) buts de la soirée, avant de laisser sa place peu après l'heure de jeu à Julian Alvarez, sous une immense ovation de la foule anglaise.

L'attaquant qui est arrivé cet été à Manchester City, en provenance de Dortmund, cumule déjà 39 buts sous le maillot de Manchester City, un record d'équipe au cours d'une saison.

L'Inter Milan a également enlevé les honneurs de sa confrontation en huitièmes de finale à la suite d'un verdict nul de 0-0 à Porto.

Vainqueurs 1-0 lors du match aller à Milan grâce à l'attaquant Romelu Lukaku, les Italiens ont contenu les attaques des Portugais pour confirmer leur première participation aux quarts de la Ligue des champions depuis 2011.

Les autres clubs ayant jusqu'ici atteint les quarts de finale de la Ligue des champions sont l'AC Milan, le Bayern Munich, Benfica et Chelsea. Le tableau sera complet mercredi à l'issue des duels retour mettant aux prises Naples et Eintracht Francfort (2-0), ainsi que le Real Madrid et Liverpool (5-2).