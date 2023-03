Pour Kent Hughes, l’objectif de la saison du Canadien est atteint

Kent Hughes savait bien que le Tricolore n’allait pas tout casser pendant la campagne 2022-2023. L’équipe est 28e au classement général de la LNH. Elle a perdu ses sept dernières rencontres. Elle se bat avec les moyens du bord.

Mais comme l’a rappelé le DG, on lui avait déjà demandé, avant le match d'ouverture, ce que serait une saison couronnée de succès. L’objectif était l’amélioration des joueurs sur le plan individuel et de l’équipe sur le plan collectif, un objectif un peu vague, mais certes atteignable. Hughes croit que c’est exactement ce qu’il a pu constater au fil de la saison.

Et ce ne sont pas que les jeunes qui deviennent de meilleurs joueurs, a soutenu Hughes à la sortie d’une réunion des directeurs généraux à Boca Raton, en Floride. Des vétérans continuent à faire avancer leur jeu, et nos entraîneurs ont appris et ont changé beaucoup. Ils ont beaucoup d’expérience comme joueurs, mais ils sont jeunes comme entraîneurs. C’est agréable de voir que tout le monde avance ensemble.

Le renouvellement de la culture du club a aussi été au cœur de la mission de Hughes depuis son entrée en poste, en janvier 2022. La reconnaissance des talents s’y inscrit nécessairement, et la structure de développement des espoirs paraissait justement comme un vaste chantier.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Hughes ne s’attendait toutefois pas à ce que le Canadien ait parfois des allures de Rocket de Laval cette saison, avec toutes ces blessures qui ont compliqué la vie à l’équipe. Mais puisqu’il est du genre à toujours voir le verre à moitié plein , il se réjouit que de jeunes joueurs aient pu montrer qu’ils avaient des visées légitimes pour se tailler un poste dans la LNH.

Je suis fier de l’équipe, fier des entraîneurs et de tous les joueurs, a indiqué Hughes. Ils ne lâchent pas. Même hier [dans la défaite de 8-4 contre l’Avalanche du Colorado], quand j’ai regardé, je pense qu’on perdait 4-0 et qu’on avait peut-être six tirs au but, mais ils n’ont pas lâché. Ça montre l’esprit d’équipe qu’ils ont, leur engagement à jouer chaque match.

« Ça crée un environnement pour nos jeunes joueurs, et on peut en tirer des leçons pour notre culture, pour notre futur. » — Une citation de Kent Hughes, directeur général du Canadien de Montréal

À cet égard, Hughes travaille main dans la main avec son entraîneur-chef Martin St-Louis, dont il a salué mardi l’intelligence émotionnelle et la capacité de tirer le maximum de chaque joueur.

Si l’embauche d’un entraîneur sans expérience dans la LNH n’amenait aucune garantie, le DG juge que le pari a valu la peine.

J’avais passé beaucoup de temps avec Martin dans les quatre ou cinq années [avant l’embauche], alors j’ai eu la chance de très bien le connaître comme personne. Nos femmes diraient que la plupart des discussions tournaient autour du hockey, alors je commence à connaître sa façon de voir le hockey et de penser au hockey.

Normalement, même si je crois que j’ai des réponses, j’aime beaucoup demander conseil aux autres. J’avais demandé à Vincent Lecavalier, et il m’avait dit que, quand on repêche un joueur, on le repêche pour son potentiel, et que si je lui demandais quel gars avait le potentiel pour être un des meilleurs entraîneurs dans la Ligue nationale, c’était Martin et c’était assez facile.

(Avec les informations de RDS)