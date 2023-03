Un ingénieur québécois devient directeur de l’exploitation chez Williams

L’ingénieur de formation mettra fin à une carrière de 26 ans au sein de Pratt & Whitney pour faire son entrée dans le milieu de la course automobile. Il y occupait le poste de vice-président de l’exploitation depuis avril 2022.

« Rien ne bat le sentiment d’amorcer un tout nouveau défi et de travailler à la réalisation de ses rêves, a souligné Brousseau dans un communiqué. Le début de la saison a été enthousiasmant, et j’ai hâte de me joindre à une équipe historique de la formule 1. Je suis impatient de commencer à construire l’avenir de Williams Racing avec tous ses gens. »

Titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique, avec spécialisation en aéronautique, de l’Université de Sherbrooke et d’une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal, Brousseau a notamment dirigé la mise en service du Centre aéronautique de Mirabel, où Pratt & Whitney produit des moteurs pour l’avion Airbus A220.

Les pilotes de Williams, Alexander Albon et Logan Sargeant, ont respectivement pris les 10e et 12e rangs lors du premier Grand Prix de la saison, le 5 mars dernier, à Bahreïn. Williams a conclu les cinq dernières saisons en 8e ou en 10e position du championnat des constructeurs, que l’écurie n’a pas gagné depuis 1997, année où Jacques Villeneuve avait remporté son unique titre de champion du monde.