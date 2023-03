La retraite attend Brady Leman après une dernière Coupe du monde chez lui

Leman s'est joint à l'équipe nationale en 2008. Il a représenté le Canada à trois Jeux olympiques et a remporté l'or en 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud. Il est le premier skieur canadien à avoir gagné une médaille olympique en ski cross.

Je suis reconnaissant pour tout ce que le ski de compétition m'a appris , a dit Leman dans un communiqué de presse de Canada Alpin.

Le ski cross a énormément changé de mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Ça fait longtemps que je fais ça, mais je ne me suis jamais lassé du sentiment d'exaltation qui accompagne la compétition et la victoire , a ajouté Leman.

Au passage, l'Albertain de 36 ans a tenu à rendre hommage aux nombreuses personnes qui l'ont appuyé, notamment sa famille, ses amis, ses commanditaires, ses coéquipiers et ses entraîneurs.

J'espère qu'ils savent tous à quel point j'apprécie leur soutien. Enfin, mes plus grands remerciements vont à mes parents, qui ont allumé l'étincelle ayant alimenté cette incroyable aventure.

Ce week-end, il promet de batailler pour la victoire à Collingwood et non pas d'y aller d'une descente pour l'honneur, a-t-il écrit sur Instagram.

Né à Calgary, Leman a commencé à faire du ski de compétition avec le club Calgary Alpine Racing. Il a rapidement noué une relation avec Lake Louise qui a duré toute sa carrière.

Sa longévité dans le sport et sa capacité de se réinventer se traduisent par ses 15 années au sein de l'équipe nationale, ses 142 départs, ses 31 podiums et ses 5 victoires en Coupe du monde. Il a notamment inscrit trois victoires consécutives à Blue Mountain, à Collingwood.

Leman tire sa révérence après sept départs en Championnats du monde et une médaille d'argent, décrochée en 2019 à Solitude, dans l'Utah.

Ce n'est jamais facile lorsqu'un athlète prend sa retraite , a noté l'entraîneur-chef de ski cross, Stanley Hayer.

Nous avons passé quelques années à courir ensemble et les huit dernières, nous étions dans une relation d'entraîneur et d'athlète. Les expériences que nous avons vécues ensemble sont inoubliables, tant sur les pistes qu'en dehors. Ses résultats en disent long et il sera difficile d'égaler sa contribution à notre sport.