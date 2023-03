Une question parmi tant d’autres après ce revers cinglant de 8-4 du Canadien face aux champions en titre de la Coupe Stanley, l’Avalanche du Colorado.

On a d’ailleurs mis l’accent, après le match, sur le fait qu’il s’agissait justement des champions défendants de l’autre côté et qu’à quelque part, avec 11 blessés dans ses rangs et un club en reconstruction, cet effondrement n’était que normal. Ce qui n’est pas trop loin de la vérité.

C’est un apprentissage , a sobrement résumé Nick Suzuki.

Le CH a appris à la dure après avoir encaissé 4 buts dans les 16 premières minutes. Il a accordé 10 filets en première période lors des cinq derniers matchs et le voilà rendu à sept défaites d’affilée (0-5-2).

S’il avait réussi à se maintenir dans le coup récemment, ce ne fut pas le cas lundi soir. C’est ce qu’il y avait de plus frustrant. C’est la raison pour laquelle Michael Pezzetta a tenté de se battre avec Bowen Byram qui n’a pas mordu. C’est aussi ce qui explique pourquoi David Savard et Josh Anderson se sont mis à chercher des poux aux rivaux.

C’est de bonne guerre, c’est humain de se fâcher lorsque placé devant votre propre impuissance. Il y a bien quelques blessés d’importance au Colorado tels que le capitaine Gabriel Landeskog ou les défenseurs Erik Johnson et Josh Manson, mais ça ne faisait aucune différence.

L’Avalanche est au sommet de sa courbe de progression et compte sur deux talents générationnels, peut-être trois. Certes, le Tricolore peut bien rêver en se disant qu’il y a six ans exactement, les hommes de Denver terminaient au 30e et dernier rang du classement général. Ils peuvent se consoler en se disant que les reconstructions prennent du temps et que, parfois, le jeu en vaut la chandelle.

Qu’un jour ce seront eux qui se joueront de l’adversaire en pratiquant ce que Martin St-Louis a qualifié d’attaque sans position . Suzuki, lui, a parlé de cinq patrouilleurs . Toutes des descriptions pour expliquer la créativité, la mobilité et l’instinct meurtrier de l’équipe en attaque.

Ils patinent bien, ils se comprennent bien, ils sont patients avec la rondelle, ils attirent des gars vers eux et tout de suite il y a un autre joueur qui vient occuper l’espace laissé libre. Ils font beaucoup de choses qu’on aimerait faire offensivement et sur lesquelles on travaille. C’est un apprentissage , a expliqué Chris Wideman, auteur de son premier but de la saison.

Ils bougent tellement sans arrêt en attaque. C’est une attaque sans position. Ça crée de la confusion. On s’est éloignés de la façon dont on voulait se défendre contre ça. On était trop préoccupés par leur mouvement , a ajouté l’entraîneur.

Alors, oui, un tel talent peut faire rêver. Pour l’instant, par contre, il n’y a ni Cale Makar ni Nathan MacKinnon, croit-on, tapi dans les filiales du CH.

Que reste-t-il alors comme voie vers le succès? Le travail acharné. Entre en scène Josh Anderson.

Pour l’honneur

Le CH s’est débattu pour survivre et Josh Anderson a certainement mené la barque dans ce domaine.

Un but, une passe, un poteau, trois chances de marquer et, surtout, une présence incontournable, imposante.

Frustré, Anderson était prêt à s’envoler vers Pittsburgh et avait quitté promptement le vestiaire. Il est revenu, dans ses plus beaux habits, pour parler aux journalistes.

« Je trouvais qu’on était trop lents pour faire nos jeux. Ils étaient partout pendant 40 minutes et on a fini par se décider à jouer au hockey en troisième période. Évidemment, c’était trop tard. » — Une citation de Josh Anderson

Après la deuxième période, en retard 6-2, les joueurs se sont lancé un message.

Fais un effort, au moins. Vas-y, bats-toi, on ne sait jamais , a expliqué l’ailier qui a atteint la vingtaine de buts pour la seconde fois de sa carrière.

On ne sait jamais, mais parfois on sait, même si le buteur de Burlington ne voulait rien entendre. Alors que le Canadien tente de bâtir une culture, qu’il se retrouve en très large déficit de talent face à ce genre de formation, le jeu inspiré de l’attaquant peut certainement devenir une source de motivation. Un modèle à suivre en tout cas.

Ce sera à garder en mémoire lorsque l’occasion se présentera de l’échanger. Car, si l’on en croit le directeur général du CH, les options ne manqueront pas l’été venu. Les équipes étaient encore nombreuses à se renseigner à son sujet à la mi-saison, avait alors dit Kent Hughes. Et c’était la même chose l’an dernier.

Josh Anderson (no 17) et Alexandar Georgiev (no 40) Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Il y certainement une bonne raison à cela. Anderson, actuellement à son apogée, pourrait fort bien commencer à ralentir lorsque le CH atteindra le sien, l’argument principal pour s’en départir. Mais entretemps, le Canadien peut-il réellement s’en passer?

C’est une autre de ces questions qui a surgi pendant ce match inégal.

En rafale

Artturi Lehkonen , à son retour à Montréal, a fait une pierre deux coups avec deux buts et une passe en 9 min 46 s de jeu. Le Finlandais a atteint la marque des 20 buts pour la première fois de sa carrière et a atteint le plateau des 100 filets. Une soirée de trois points gâchée par une fracture à un doigt survenue l’on ne sait quand exactement. Lehkonen a quitté le match en deuxième période peu de temps après que Samuel Montembeault lui aille volé son tour du chapeau. Il est rentré à Denver pour se faire opérer, a précisé l’Avalanche dans un élan de transparence auquel nous sommes peu habitués par ici.

Montembeault est venu en relève à Jake Allen qui a donné 6 buts sur 15 tirs. Le portier québécois en a permis 2 sur 18 lancers. Il sera malgré tout à son poste mardi soir contre les Penguins de Pittsburgh.

Rem Pitlick s’est cogné la tête de plein fouet sur la bande dans un mélange de perte d’équilibre et de poussée du défenseur à sa poursuite. Il n’a pas terminé le match, mais sera du voyage, a confirmé St-Louis.