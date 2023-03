Le jeu d’Artturi Lehkonen enchante l’Avalanche

Il y a un peu moins d'un an, Artturi Lehkonen a changé d'uniforme dans la Ligue nationale de hockey. Ce qui n'a pas changé chez le Finlandais durant ces 12 mois, c'est sa timidité devant les médias. Heureusement que l'entraîneur-chef Jared Bednar et l'attaquant Nathan MacKinnon étaient présents pour décrire toute son importance avec l'Avalanche du Colorado.

À quelques heures du premier match de Lehkonen au Centre Bell depuis le 19 mars 2022, Bednar a multiplié les éloges à l'endroit du Finlandais, qui connaît de loin sa meilleure saison depuis son entrée dans la LNH en 2016.

Dès le premier jour où il est arrivé ici la saison dernière, et ensuite cette saison, il s'est avéré un morceau vital de notre équipe , a affirmé Bednar après la séance d'entraînement de ses joueurs lundi midi.

Il est l'un de nos joueurs les plus compétitifs et il est extrêmement régulier dans son éthique de travail, dans son effort et dans cette détermination que nous demandons à nos joueurs d'afficher. Lorsqu'il a été appelé à jouer aux côtés de MacKinnon et de (Mikko) Rantanen, il a apporté beaucoup en matière d'échec avant. Il aime aller au filet et marquer des buts difficiles. Sa manière de travailler et son jeu en défensive apportent une identité à notre équipe. Il joue du hockey solide sur 200 pieds , a aussi décrit Bednar.

Questionné sur la contribution de Lehkonen, MacKinnon a lui aussi relevé le fait que le Finlandais est efficace en échec avant et dans toutes les zones.

Rappelant qu'il ne l'affrontait qu'une ou deux fois par saison avant l'échange du 21 mars dernier, le Néo-Écossais a par ailleurs admis avoir découvert, en Lehkonen, un hockeyeur capable, aussi, de faire sa part en attaque.

Je savais qu'il excellait pour écouler les punitions et qu'il était un très bon joueur défensif. Avec un peu plus d'occasions en avantage numérique et lors de mises en jeu en zone offensive, je pense qu'il a gagné en confiance et qu'il est devenu un excellent joueur. Il l'était l'an dernier et à mon avis, il a fait un autre pas en avant cette année , a loué MacKinnon, qui n'hésite pas à dire que le travail de Lehkonen dans les zones difficiles sur la patinoire facilite beaucoup son travail lorsqu'ils sont appelés à jouer ensemble.

Avant de se mesurer au Canadien lundi soir, Lehkonen avait récolté 18 buts en 61 matchs, le même total que lors de sa première saison à Montréal et un de moins que son sommet personnel établi l'an dernier.

Non seulement ses deux prochaines réussites lui permettront d'atteindre le plateau des 20 buts, elles porteront son total à 100 depuis son arrivée dans la LNH.

Aussi, il a déjà établi des sommets personnels dans sa carrière avec ses 28 mentions d'aide et ses 46 points.

Le Finlandais connaît la meilleure saison de sa carrière cette année après avoir aidé sa nouvelle équipe à remporter la Coupe Stanley au printemps dernier.

Évidemment, le fait de jouer avec de très bons joueurs... parfois, (la rondelle) va dans le filet , a déclaré Lehkonen, toujours aussi économe dans son discours, lorsqu'il a été invité à expliquer ses succès cette saison.

S'il demeure un homme peu volubile devant les journalistes, Lehkonen semblait néanmoins heureux de revenir à Montréal.

L'air détendu dans le vestiaire, il a tout de même admis ressentir une certaine nervosité face à ce retour à Montréal.

Il a aussi reconnu qu'il avait conservé beaucoup de bons souvenirs de ses années dans l'uniforme du Canadien.

J'ai passé quelque six saisons ici, et les souvenirs sont nombreux, c'est certain. Le plus précieux est probablement notre présence à la finale (en 2021). Nous avions une bonne équipe et j'ai gardé plein de beaux souvenirs de ce parcours.

Ce périple à Montréal lui a aussi permis de passer du temps en compagnie de Brendan Gallagher et de Jake Evans dimanche.

Ça faisait un an que je ne l'avais pas vu, a déclaré Lehkonen en parlant de Gallagher. Je suis allé à sa résidence d'abord, puis on a mangé. On a fait beaucoup de rattrapage.