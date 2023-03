Jean Pascal veut venger Éric Lucas

J’avais 20 ans quand j’ai regardé le combat entre Éric et Markus Beyer, [décédé en décembre 2018, NDLR]. Je me souviens encore de ma tristesse comme si c’était hier. Je n’en revenais pas de cette injustice , a laissé entendre Pascal dans son allocution d’ouverture, lundi, en conférence de presse servant à mousser le combat éliminatoire pour le titre d’aspirant obligatoire à la ceinture IBF que détient Artur Beterbiev.

Cette fois-ci, il n’y aura pas de décision partagée en faveur de l’Allemand. Vous verrez les semelles de Michael Eifert , a promis Pascal dans un bref message d'introduction qu’il avait rédigé.

Eifert, qui n’a que 24 ans, a paru interloqué quand son entraîneur adjoint et interprète improvisé lui a fait part des propos de son expérimenté rival.

Comprenez qu’Eifert (11-1, 4 K.-O.) n’avait que quatre ans quand Lucas a perdu la ceinture WBC des super-mi-moyens, défaite qui a laissé un goût amer dans la bouche de Pascal et de tant d’amateurs de boxe.

Je veux moi aussi ramener la fierté à mon pays. Je veux suivre le chemin tracé par Markus Beyer et Mikkel Kessler. Je suis prêt. Je me suis bien préparé et je veux m’inscrire dans la lignée de ces grands boxeurs , a dit Eifert.

Quand on lui a demandé si, pour lui, la victoire était la clé vers un affrontement contre Beterbiev, Pascal a esquivé habilement.

C’est une clé pour un combat de championnat du monde. Est-ce que ce sera contre Artur Beterbiev? Je n’en ai aucune idée. Si c’est toujours lui le champion, on verra la suite. Pour le moment, je me concentre sur mon combat contre Michael Eifert.

Peur de rien

L’Allemand aux allures d’adolescent n’a pas paru intimidé même s’il s’apprête à livrer le premier duel de sa carrière hors des frontières allemandes.

Quand on lui a fait remarquer qu’il n’était encore qu’un gamin quand Jean Pascal (36-6-1, 20 K.-O.) a fait ses débuts professionnels, Eifert a dit que pour lui il s’agissait simplement d’une occasion d’accéder à un combat de championnat du monde.

« Je crois que je désire cette victoire encore plus que lui. Je suis le plus jeune et le plus affamé des deux. Je crois que je frappe avec plus de puissance et je vais vous le prouver jeudi soir. » — Une citation de Michael Eifert, boxeur

Michael Eifert et son entraîneur Ali Celik Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Si Jean Pascal est aussi convaincu de pouvoir l’emporter avant la limite, c’est qu’il affirme avoir fait ses devoirs. Sans aborder les détails de sa stratégie, le quadragénaire a reconnu qu’il devra respecter son rival.

Quand on fait nos devoirs et nos leçons, l’examen devrait être plus facile. Il n’a pas beaucoup d’expérience, mais il a la jeunesse, la vitesse et l’énergie. Je ne m’attends pas à une bataille de rue parce qu’il est un boxeur technique. Il a une bonne droite. Mais assistez au combat et vous verrez la suite , a insisté Pascal, qui espère profiter du soutien des amateurs du Québec pour la première fois en cinq ans.

Comme l’a souligné son entraîneur Orlando Cuellar, Pascal ne livre pas ce combat pour l’argent. Sa bourse sera bien en deçà de ce qu’il a pu toucher pour affronter Fanlong Meng, Badou Jack ou Marcus Browne.

Pour Pascal comme pour Eifert, ce sera d’abord une question d’honneur et de désir.