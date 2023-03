Larry Smith salue l’initiative de PKP pour relancer les Alouettes

Je suis reconnaissant que monsieur Péladeau ait eu cette initiative, a dit l’homme qui a été à la présidence des Moineaux de 1997 à 2001, puis de 2004 à 2010. S’impliquer dans une franchise en difficulté depuis sept ou huit ans n’est pas facile. Vous savez que vous allez devoir signer des chèques dès le départ et qu’il y aura des surprises.

Nous savons qu’avec l’historique de monsieur Péladeau, l’entrepreneur, c’est un bonhomme passionné, a poursuivi Smith. Maintenant, il faut être capable d’emporter cette passion dans une direction positive pour l’évolution du club. Il a la capacité financière, il est d’ici et il est un vrai Québécois. Alors ce sera intéressant de voir comment il va rassembler les gestionnaires pour remonter le club aux yeux des Québécois.

Augmenter le bassin de partisans de l'équipe est un incontournable, M. Péladeau en a lui-même convenu vendredi dernier en conférence de presse. Ancien dirigeant charismatique des Alouettes, Smith a bien voulu y aller de quelques conseils à ce sujet pour le nouveau propriétaire.

« Quand je vois ce que nous avons fait à l’époque, c’était toujours d’avoir une organisation qui a bien traité son public, s’est souvenu Larry Smith. Sans le support des partisans, vous n’avez pas d’équipe. [...] Il faut qu’il se demande comment il va remplir le stade. Pour ça, il faut être constant avec le prix des billets et ne pas donner des cadeaux aux gens. Il faut avoir une valeur. Il va tout analyser ça. » — Une citation de Larry Smith, ancien président des Alouettes de Montréal

Il faut toujours réaliser que le club est la priorité numéro 1, l’importance personnelle doit être équilibrée avec tous les éléments de leadership et de gestion, a ajouté celui qui a porté les couleurs des Alouettes de 1972 à 1980. Et il faut bâtir des relations personnelles partout. Bob Wetenhall l’a bien fait, en coulisses. Il était très intelligent pour bâtir des ponts et des relations d’affaires. Je ne sais pas si tout le monde est conscient de ça, mais Bob était un renard.

Péladeau a beaucoup de qualité, selon Larry Smith, mais il devra s'armer de patience, selon lui. Le travail sera considérable pour redonner ses lettres de noblesse à une organisation qui a remporté la Coupe Grey trois fois entre 2002 et 2010.

« Selon moi, je le dis publiquement, c’est une reconstruction de trois ans. […] Il (Péladeau) doit s’asseoir avec Danny Maciocia pour décider des gestes à poser pour améliorer l’équipe. Il doit être conscient que c’est un club qui est bon, mais pas assez pour gagner la Coupe Grey. » — Une citation de Larry Smith, ancien président des Alouettes de Montréal

Bataille à prévoir entre Bell et Vidéotron

L’augmentation des contrats de diffusion des matchs de la LCF sera aussi très importante, estime Larry Smith. L’arrivée de Péladeau, dont l’empire Québecor est actionnaire majoritaire de Vidéotron, ne nuira certainement pas quand viendra le temps de négocier une nouvelle entente après la saison 2025. Bell pourrait alors faire face à une concurrence de taille dans la lutte pour l’obtention des droits de diffusion.

Quand j’ai commencé en tant que commissaire, CBC était le principal détenteur des droits de diffusion, a raconté celui qui a été commissaire de la Ligue canadienne de football (LCF) de 1992 à 1997. Je leur disais qu’il faudrait doubler la valeur des contrats de télévision. De mémoire, je crois qu’en 1992, ça s’élevait à 4,5 millions pour l’ensemble de la ligue. Ce n’était pas très bon. Le commissaire précédent avait fait du bon travail en obtenant 33 millions pour trois ans, mais cette entente s’est rapidement écroulée avec les difficultés qu’a connues la LCF.

« Mais comment améliorer la valeur et augmenter l’auditoire? Peut-être que monsieur Péladeau y voit une occasion de créer de la compétition. Et la compétition est bonne, car elle vous force à sortir de votre zone de confort. Alors voyons voir s’il peut apporter un bénéfice à la ligue. » — Une citation de Larry Smith, ancien président des Alouettes de Montréal

Larry Smith a quelque peu rigolé quand on lui a demandé s’il pourrait à revenir à la présidence de l’équipe pour une troisième fois. Celui qui œuvre à titre de sénateur depuis 2011 a répondu avec diplomatie à cette question.