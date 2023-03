L’Académie Aliassime crée un nouveau programme de formation

Ceux-ci auront accès à un soutien financier pour accéder à un entraînement intensif, à des compétitions internationales et à du mentorat grâce à un partenariat avec BNP Paribas, commanditaire bien présent dans le monde du tennis.

BNP Paribas a démarré cette initiative en 2018, en s’associant avec le joueur français Jo-Wilfried Tsonga. Depuis, l'institution financière a formé d’autres équipes aux États-Unis, en Italie, en Pologne, en Belgique et, maintenant, au Canada.

À l’échelle mondiale, ce programme offre un soutien financier à 130 jeunes athlètes, provenant souvent de milieux défavorisés, afin de les accompagner vers une carrière professionnelle. Ceux-ci ont l’occasion de s’entraîner sous la supervision de professionnels.

L’Académie Aliassime, située à Québec, accueille près de 400 jeunes de la Belle Province et de l’étranger, en additionnant les participants des volets récréatifs et compétitifs.

Nous avons choisi de rejoindre le programme Team BNP Paribas Jeunes Talents en raison des engagements de la banque envers l’inclusivité et la responsabilité sociale , a déclaré par communiqué Sam Aliassime.

En collaboration avec BNP Paribas, l’Académie Aliassime peut maintenant offrir aux jeunes joueurs et joueuses de tennis l’occasion de performer sur la scène mondiale et de bénéficier du soutien nécessaire pour gérer les rigueurs et les exigences du tennis de niveau universitaire et professionnel.

L'équipe BNPP Aliassime compte 12 garçons et filles de 11 à 14 ans originaires de pays tels que le Cameroun, le Canada, la France et Madagascar. Les joueurs et joueuses sont recrutés parmi les plus talentueux élèves présentement inscrits à l’Académie Aliassime par le biais de séances d’essais annuelles.