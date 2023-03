Medvedev et Zverev prennent rendez-vous à Indian Wells

Daniil Medvedev, malgré une manche lâchée en route et une frustration manifeste, a remporté une 16e victoire d'affilée, synonyme de 8e de finale attendu à Indian Wells contre le revenant Alexander Zverev.

Le Russe de 27 ans, vainqueur 6-2, 3-6, 6-1 d'Ilya Ivashka (85e), était un peu chafouin pendant le match et après, fustigeant une nouvelle fois la lenteur du court.

Agressif, le vainqueur des Internationaux des États-Unis en 2021 a pourtant commencé fort la rencontre. Mais il a subi les échanges ensuite, quand le Bélarusse a haussé son niveau de jeu, en même temps que le vent se levait.

Après la perte de la deuxième manche, il a demandé une pause vestiaire en prévenant, irrité : Et je vais être aussi lent que le court, donc je vais prendre 25 minutes... . Face à la désapprobation de l'arbitre, il s'est repris : Non, non, mais le court est lent donc je prends mon temps .

La pause n'a duré qu'une poignée de minutes et Medvedev a fini en trombe.

Heureux de passer, c'est toujours délicat de jouer ici, c'est difficile de faire quelque chose pendant les échanges. Il s'agit simplement de savoir qui joue le mieux les points les plus importants. C'est que j'ai réussi à faire mieux dans le troisième set , a-t-il commenté.

Homme en forme du moment, fort de trois titres consécutifs remportés à Rotterdam, Doha et Dubaï, Medvedev n'a jamais réussi à dépasser les 8e de finale dans le désert californien.

Il en aura l'occasion face à Zverev, qui joue de mieux en mieux chaque semaine , a-t-il noté.

Casper Ruud (4e) a lui en revanche pris la porte, débordé 6-4, 7-6 (7/2) par le Chilien Cristian Garin (97e), qui défiera l'Espagnol Alejandro Davidovich (28e).

Cette contre-performance confirme les difficultés rencontrées depuis le début de saison par le Norvégien, finaliste à deux grands chelems l'an passé. Son bilan est famélique en 2023 : quatre victoires, cinq défaites.

Lundi après-midi, le Québécois Félix Auger-Aliassime affrontera l'Argentin Francisco Cerundolo.

Chez les femmes, Jessica Pegula (3e) et Maria Sakkari (7e) ont bataillé pour avancer en 8e de finale.

L'Américaine a fini par renverser 3-6, 6-4, 7-5 la Russe Anastasia Potapova (28e) et la Grecque en a fait de même 3-6, 6-2, 6-4 aux dépens de l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (29e).

Pour Coco Gauff (6e), ce fut plus expéditif, puisqu'elle a écarté 6-4, 6-3 la Tchèque Linda Noskova (54e).

Et pour Aryna Sabalenka (2e), lauréate du dernier majeur australien, ce fut plus simple encore : son adversaire, l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (95e) a déclaré forfait pour raisons personnelles .

Gabriela Dabrowski poursuit son chemin en double

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa coéquipière, la Brésilienne Luisa Stefani, ont facilement battu Asia Muhammad et Anna Danilina 6-1, 6-3, dimanche, lors du premier tour du double féminin à Indian Wells.

Dabrowski et Stefani ont été particulièrement efficaces lors de cet affrontement d'une durée de 61 minutes, concrétisant cinq de leurs sept occasions de bris.

Elles ont également remporté 74,2 % de leurs points en premier service.

Pendant ce temps, Muhammad et Danilina ont commis quatre doubles fautes et n'ont gagné que 58,1 % de leurs points en première balle. Les deux joueuses n'ont converti qu'une seule occasion de briser.

Le duo canadien composé de Denis Shapovalov et d'Aliassime a atteint automatiquement les quarts de finale, puisque leurs adversaires à l'horaire dimanche, Cameron Norrie et de Lucas Miedler, ont décidé de ne pas disputer le duel.

Avec des informations de La Presse canadienne