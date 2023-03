Depuis qu’il a mis fin à sa carrière de hockeyeur en 2015, tout ce que Brière a fait visait à le préparer à occuper, un jour, un poste de directeur général dans la LNH, et préférablement à Philadelphie.

Lorsqu’ils raccrochent leurs patins, nombreux sont les hockeyeurs qui aspirent à une seconde carrière dans le monde du hockey. Et tout naturellement, la plupart cherchent des emplois qui leur permettent de rester près de la patinoire (entraîneur, recruteur, développement des joueurs, etc.), en plein dans leur champ d’expertise.

Daniel Brière a fait le contraire. Ses connaissances du hockey étant acquises, il estimait que pour exceller à titre de gestionnaire, il lui serait essentiel de savoir ce que représente, du point de vue des affaires, l’exploitation d’une équipe de la LNH. Au lieu de rester au niveau de la patinoire, il a donc passé plusieurs années à travailler dans les bureaux administratifs des Flyers.

Ce chemin, semblable à celui qu’a emprunté Luc Robitaille chez les Kings de Los Angeles, n’a cependant jamais empêché Daniel Brière de continuer à suivre de près les activités des équipes de la LNH.

***

Les Flyers ont pris les ambitions de Daniel Brière au sérieux. Ils lui ont donc confié des projets lui permettant de mettre en pratique ce qu’il apprenait dans leurs bureaux administratifs.

Ainsi, quand les Flyers ont obtenu une nouvelle concession de la ECHL à la fin des années 2010 (les Mariners du Maine), ils ont mandaté Brière pour monter, à partir de zéro, cette nouvelle organisation.

De l’embauche des entraîneurs au recrutement des joueurs, en passant par le choix des uniformes et le design du logo des Mariners, il n’y aucun aspect du lancement de cette nouvelle équipe auquel Brière n’a pas personnellement touché. Ce projet s’est avéré très formateur pour lui.

Durant son parcours, Daniel Brière a aussi eu la chance d’être influencé par de précieux mentors. D’abord, Paul Holmgren, qui avait fait de lui le joueur le mieux payé de la LNH en 2007, et qui a jugé bon de la rapatrier au sein de l’organisation après sa carrière.

Quelques années plus tard, quand Brière travaillait au sein de l’administration des Flyers, celle qui est aujourd’hui présidente du groupe Comcast Spectacor (qui possède les Flyers), Valerie Camillo, l’a fortement encouragé à rehausser son profil académique afin de maximiser ses habiletés de gestionnaire.

Et c’est ainsi qu’au début de la quarantaine, Brière s’est retrouvé sur les banquettes de la prestigieuse école de finance Wharton, de l’Université de Pennsylvanie. Parmi ses plus célèbres diplômés, Wharton compte notamment Elon Musk, Warren Buffett et le propriétaire des Mets de New York, Steve Cohen.

***

À travers la LNH, la trajectoire de Daniel Brière n’est pas passée inaperçue.

Quand le Canadien s’est mis à la recherche d’un nouveau directeur général l’an dernier, l’ex-joueur du Canadien faisait partie des candidats rencontrés par Jeff Gorton. Brière a aussi eu droit à d’autres entrevues auprès d’organisations qui avaient le poste de directeur général à pourvoir.

C’est à ce moment, il y a un peu plus d’un an, que les Flyers ont promu Brière au poste d’adjoint spécial au directeur général et président des opérations hockey, Chuck Fletcher. C’est ce dernier qui a été remercié vendredi dernier. Lorsqu’il a promu Brière, Fletcher savait certainement qu’il greffait son propre successeur à sa garde rapprochée. C’est tout à son honneur.

Daniel Brière a été nommé à titre de directeur général par intérim vendredi dernier. Les dirigeants de Comcast Spectacor ont annoncé qu’ils allaient scinder en deux le poste que détenait Chuck Fletcher (DG et président des opérations hockey) et qu’ils se mettaient immédiatement à la recherche des deux meilleurs candidats possibles pour occuper ces fonctions.

Le prochain organigramme des Flyers ressemblera donc à celui que préconise le Canadien depuis un peu plus d’un an. On y retrouvera un président des opérations hockey et un directeur général qui assureront les commandes en collégialité.

En raison de tout ce qui précède, et compte tenu de tous les efforts que les Flyers ont déployés pour le préparer à diriger leur organisation, il serait extrêmement étonnant que Daniel Brière ne soit pas retenu pour occuper l’un de ces postes en permanence.

Ce qui est particulièrement fascinant d’ailleurs, c’est que le parcours de Brière et sa connaissance approfondie de l’organisation des Flyers font de lui un candidat valable pour les deux postes.

La situation n’est pas facile à Philadelphie. Au cours des dernières années, les Flyers ont vu plusieurs de leurs meilleurs joueurs subir des blessures sérieuses et leur alignement a vieilli. Cette saison, ils rateront les séries pour la quatrième fois en cinq ans.

Les Flyers ont besoin d’un solide plan.

Quand Daniel Brière dit n’avoir aucun doute quant à sa capacité de replacer cette organisation sur la voie du succès, il faut le croire. Son intéressant parcours démontre clairement qu’il n’est pas du genre à improviser.