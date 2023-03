Indian Wells : Ons Jabeur a pris le risque de revenir « probablement trop tôt »

C'était une décision difficile à prendre, et c'est moi qui ai insisté pour faire mon retour à Indian Wells et après à Miami , a déclaré la Tunisienne, 4e joueuse mondiale, samedi soir, après avoir réussi son entrée dans le désert californien en battant 4-6, 6-4, 6-1 la Polonaise Magdalena Frech (106e).

J'ai regretté ce choix après la première manche, a-t-elle ajouté. Mais ensuite, je me suis dit qu'il fallait le relever ce défi, qu'il fallait accepter ce qui se passait, qu'il fallait que je me batte.

Plusieurs raisons ont motivé la décision de la finaliste de Wimbledon et des Internationaux des États-Unis de l'année dernière à revenir rapidement à la compétition.

D'abord, je suis une compétitrice et il m'est difficile de rester longtemps sans jouer. Ensuite, je ne voulais pas trop débouler au classement. J'ai manqué déjà deux WTA 500 et un WTA 1000. Indian Wells et Miami approchant, je me suis dit que j'allais me préparer et voir ce passerait. Je me suis aussi dit que si physiquement, je ne suis pas prête, alors je peux mettre à l'épreuve mon mental

« Peut-être que si ça ne marche pas, j'apprendrai pour les prochaines fois. » — Une citation de Ons Jabeur, joueuse de tennis

Jabeur, qui s'était fait mal à un genou au 2e tour des Internationaux d'Australie, avait perdu face à la Tchèque Marketa Vondrousova. Elle n'a pas voulu s'étendre sur la nature de sa blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Quand le moment sera venu, je dirai ce qui s'est vraiment passé, a-t-elle dit, laissant planer le mystère sans dire pourquoi. En tout cas, le genou va mieux. Je dirais qu'il est à 80 %. J'ai évidemment besoin de plus de temps. Mais au moins, la douleur n'est pas là.

Hasard du tirage au sort, son prochain match sera l'occasion d'une revanche face à Vondrousova, 79e mondiale, finaliste à Roland-Garros en 2019.

Je sais à quel point elle aime jouer sur surface dure, donc ce sera un autre défi pour moi, c'est sûr , a anticipé Jabeur, qui a atteint les demi-finales de l'épreuve en 2021.

Victoire en double pour Dabrowski

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa coéquipière la Brésilienne Luisa Stefani ont remporter leur seizième de finale contre l'Américaine Asia Muhammad et Anna Danilina du Kazakhstan. Un match expéditif qui s'est terminé en deux manches 6-1, 6-3.

Le duo Dabrowski-Stefani affrontera mardi la Chilienne Alexa Guarachi et Erin Routliffe de la Nouvelle-Zélande.

Déconfiture pour le 4e mondial

Casper Ruud, 4e mondial, a été éliminé au 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells, battu 6-4, 7-6 (7/2) par Cristian Garin (97e).

Cette contre-performance dans le désert californien confirme les difficultés rencontrées depuis le début de saison par Ruud, finaliste à Roland-Garros et aux Internationaux des États-Unis l'année dernière.

En huitièmes de finale, le Chilien de 26 ans sera opposé au Russe Karen Khachanov (15e) ou à l'Espagnol Alejandro Davidovich (28e).