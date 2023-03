Les Flyers de Philadelphie ont besoin d’une reconstruction selon Daniel Brière

Je ne pense pas que la solution soit rapide , a déclaré Brière, dimanche. C'est ma conviction et c'est pour ça que je n'ai pas peur d'utiliser le mot reconstruire.

Brière a été promu directeur général par intérim vendredi. Il remplace Chuck Fletcher, congédié après quatre saisons et demie et une seule apparition en séries.

Les Flyers n'ont que 24 victoires et dans l'Est, ils ne devancent que le Canadien et les Blue Jackets. Ils vont rater les séries pour une troisième saison consécutive.

Fletcher n'a pas su établir un vrai plan pour transformer les Flyers en une force non négligeable.

Chuck Fletcher Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Des jours difficiles à venir

Depuis son entrée en poste en juin dernier, l'entraîneur John Tortorella a été franc au sujet des jours difficiles à venir.

Il a toujours maintenu que les Flyers ont besoin d'un processus à longue échéance pour redevenir un club de premier plan.

L'équipe n'a remporté que deux matchs depuis le 9 février.

Les Flyers entameront mardi un séjour de sept matchs à domicile qui se terminera par une visite du Canadien, le 28 mars.

Brière et Tortorella sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le travail acharné nécessaire pour au moins rendre les Flyers compétitifs à nouveau.

48 ans sans Coupe Stanley

Philadelphie a remporté la Coupe Stanley pour la dernière fois en 1975.

Brière, maintenant âgé de 45 ans, a aidé les Flyers à atteindre la finale de la Coupe Stanley en 2010.

Je veux m'assurer que la reconstruction ne devienne pas une vente de feu , a dit celui qui a récolté 307 buts et 696 points dans la Ligue nationale, en 973 matchs. On ne va pas se débarrasser de tout le monde.

On ne s'attend pas à ce que l'étiquette intérimaire demeure; son ascension rapide dans l'organisation signifie probablement qu'il obtiendra le poste à temps plein.

Brière respecte les conseillers de longue date des Flyers Bobby Clarke, Bill Barber, Paul Holmgren et Dean Lombardi, mais il ne sait pas quel rôle aura le quatuor dans les décisions futures.

Des vétérans tels que Cam Atkinson, Kevin Hayes, Travis Konecny et Ivan Provorov représentent des salaires élevés pendant plusieurs saisons, et les échanger pourrait être un défi.

Brière a dit que même si des jeunes comme Noah Cates, Owen Tippett et Cam York peuvent faire partie des fondations, aucun joueur ne sera intouchable lors des pourparlers estivaux au sujet de potentiels échanges.

À Brière maintenant de penser à long terme. Faire de bons choix au repêchage. Embaucher et aller chercher des joueurs productifs et en santé. S'assurer que les éléments en place ne régressent pas. Ne pas prendre de raccourcis.

Une formule éprouvée, qui échappe toutefois aux Flyers depuis une décennie. Brière est prêt à relever le défi.

Il n'y a aucun doute dans mon esprit que je peux faire le travail , a t-il déclaré.

Les Flyers vont débuter leur séjour à la maison en recevant les Golden Knights de Vegas, mardi soir.