Le globe échappe à Frédérique Turgeon, 3e à Sella Nevea

À la descente de la veille, Turgeon avait fini 2e et Guimond 3e.

L’enjeu était double pour Turgeon, car elle était au plus fort de la lutte pour l’obtention du globe de cristal de la spécialité. C’est toutefois sa rivale, l’Allemande Anna-Maria Rieder, 2e à 1,49 s de la gagnante suédoise Ebba Aarsjoe, qui repartira avec le trophée.

La skieuse de Candiac a pour sa part accusé un retard de 1,68 s sur la médaillée d’or.

Du côté des hommes, Alexis Guimond a terminé 1,66 s derrière le plus rapide du jour, le Français Arthur Bauchet. L’Autrichien Markus Salcher (+1,03 s) s’est glissé entre les deux.

Je pense que mon approche était meilleure aujourd’hui, a souligné Guimond. Les conditions étaient meilleures, mais la journée a été tout de même difficile. La compétition a été rude, mais ma performance a été meilleure et même si je vise toujours plus haut, je suis heureux de cette médaille de bronze aujourd’hui.

L’Ontarien Brian Rowland a procuré une troisième médaille de bronze au Canada à l’épreuve masculine en catégorie assise. C’était la première fois qu’il montait sur le podium dans une épreuve de descente.

Rowland a conclu l’épreuve à 1,15 s du vainqueur norvégien Jesper Pedersen, qui avait une priorité de 0,68 s sur le Néerlandais Niels De Langen.

C’est presque incroyable, a indiqué Rowland. C’était super rapide et ce n’était pas beau à voir, mais j’ai fait de mon mieux et j’ai tenu bon. Les gens m’applaudissaient à l’arrivée, et quand j’ai vu mon temps, il était deux secondes plus vite qu’hier. Alors je savais que j’avais une chance de monter sur le podium. C’est vraiment super!

L’autre Canadien en lice dans cette catégorie, Kurt Oatway, a été disqualifié.