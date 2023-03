Pogacar remporte Paris-Nice à sa première participation

Tadej Pogacar, irrésistible vainqueur de la dernière étape dimanche sur la Promenade des Anglais, a remporté Paris-Nice dès sa première participation devant le Français David Gaudu qui a réussi à s'intercaler dans le duel au sommet entre le Slovène et le Danois Jonas Vingegaard.

Maillot jaune sur le dos, le Slovène d'UAE s'est envolé dans le col d'Eze, la dernière ascension de cette 81e édition, pour remporter en solitaire sa troisième victoire d'étape avec 33 secondes d'avance sur Vingegaard et Gaudu.

Au classement général, il finit 53 secondes devant Gaudu et 1 min 38 sec devant Vingegaard qui l'avait détrôné sur le Tour de France l'an passé.

Je n'avais encore jamais participé à cette course. Ça a toujours été mon but de gagner Paris-Nice, c'était même un rêve, donc c'est incroyable , a-t-il commenté après avoir franchi la ligne d'arrivée en faisant une révérence au public.

Le niveau était très élevé. Alors partager le podium avec Gaudu et Vingegaard est très spécial, ce sont deux excellents coureurs. Si je ne gagne plus rien jusqu'à la fin de la saison, elle sera quand même réussie , a-t-il ajouté.

Irrésistible depuis le début de la saison, Pog compte désormais 9 succès en 13 jours de course en 2023, dont deux classements généraux avec aussi une victoire sur le Tour d'Andalousie.

Possédant 12 secondes d'avance sur Gaudu au matin de la 8e et dernière étape, il a assis sa domination en se dressant sur les pédales dans la partie la plus raide du col d'Eze, le chemin des Vinaigriers, à 4 kilomètres du sommet et une vingtaine de bornes de l'arrivée.

Personne n'a réussi à le suivre et il a rapidement creusé un écart de près d'une minute dans cette dernière étape courte (118 km) et nerveuse, truffée de côtes et sans un mètre de plat, courue sous un soleil estival.

Derrière, on a retrouvé les mêmes protagonistes que depuis le début de la semaine avec Gaudu et Vingegaard, accompagnés par l'Américain Matteo Jorgenson (Movistar) et le Britannique Simon Yates (Jayco-AlUla) dans le groupe de chasse.

Mais même à quatre, ils n'ont réussi à combler qu'une partie de leur retard dans la longue descente vers Nice et l'arrivée sur la Promenade des Anglais où Vingegaard a réglé le petit groupe au sprint.

L'attaque est la meilleure défense. Je connais ces routes par coeur, je m'entraîne souvent par ici, je connaissais les montées, je savais ce que j'avais à faire pour arriver seul au sommet , a conclu Pogacar qui réside à Monaco.

Hugo Houle fait ce qu’il peut

Pour une deuxième journée de suite, Houle a tenté sa chance dans l’échappée en compagnie d’une quinzaine d’autres cyclistes en début de journée. Le groupe a toutefois été rattrapé assez rapidement par le peloton.

Je voulais absolument rester à l’avant. Je me suis glissé dans le groupe qui semblait vouloir se détacher, mais finalement ça n’a pas été super long, on a fait une trentaine de kilomètres, sans plus. Ça finit bien la semaine, les sensations étaient bonnes et c’est encourageant en début de saison , a commenté Houle.

C’était pas mal la meilleure stratégie à adopter et ça m’a rendu la vie un peu plus facile d’aller m’amuser à l’avant.

Heureusement pour le cycliste de Sainte-Perpétue, le problème respiratoire qui l’a affecté plus tôt cette semaine a semblé se dissiper dimanche, à son grand soulagement.

J’étais un peu inquiet en début de semaine, mais je pense que la course d’aujourd’hui m’a rassurée. Je pensais aller faire des tests pour régler tout ça, mais tant mieux si ç’a passé tout seul , a-t-il indiqué.

Le détenteur du maillot jaune, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates), a pris les choses en main pour conclure l’épreuve. Il s’est enfui en solo pour remporter sa troisième étape de la semaine. Il a du même coup concrétisé sa victoire au classement général à sa première participation à Paris-Nice.

Houle a de son côté pris le 29e rang (+6 minutes 20 secondes), alors que son seul coéquipier à cette dernière étape, l’Australien Nick Schultz, s’est classé 17e (+2 minutes 49 secondes).

Le Québécois prendra un peu de repos cette semaine afin d’être au sommet de sa forme pour la classique Milan-San Remo, en Italie, la fin de semaine prochaine.

Roglic impérial sur le Tirreno-Adriatico

Le Slovène Primoz Roglic a remporté dimanche Tirreno-Adriatico pour la deuxième fois, après son premier succès en 2019, en ayant gagné trois des sept étapes de la course italienne où il a démarré sa saison 2023.

Le triple vainqueur du Tour d'Espagne (2019 à 2021) a terminé dans le peloton l'ultime étape sans difficulté réglée au sprint par le Belge Jasper Philipsen - deuxième victoire de la semaine italienne - à San Benedetto del Tronto, dans la région des Marches.

Roglic, 33 ans, succède au palmarès à son compatriote Pogacar, vainqueur des deux dernières éditions mais qui avait choisi cette semaine de disputer Paris-Nice.

Roglic a conquis le Trident de Neptune remis au vainqueur de la Course des deux mers reliant la mer Tyrrhénienne à l'Adriatique, en s'imposant dans les trois étapes-clé, jeudi, vendredi et samedi.

Une véritable démonstration de force du Slovène, bien aidé par son équipier de luxe de la Jumbo-Visma Wout van Aert, en vue du Tour d'Italie (6-28 mai). Le Giro est l'objectif principal de Roglic, qui aura notamment comme adversaire principal sur le papier le Belge Remco Evenepoel.

-Avec Sportcom