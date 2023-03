Troisième à Veysonnaz, Reece Howden peut viser le titre de la Coupe du monde

Il s’agissait pour Gairns d’un tout premier podium sur le circuit. Elle a devancé sa compatriote Marielle Thompson en grande finale. La victoire est allée à la Suisse Fanny Smith, devant la Française Jade Grillet Aubert.

Howden, pour sa part, poursuit sa bonne saison et demeure au 1er rang du classement général avec cette 3e position. Avec deux épreuves encore au calendrier, il possède une avance de 57 points sur le gagnant de l’épreuve du jour, le Suédois David Mobaerg. Le Japonais Ryo Sugai a conclu au 2e échelon.

Quatre athlètes canadiens ont participé aux petites finales. Courtney Hoffos, Hannah Schmidt et India Sherret, dans l’ordre, ont été devancées par la Française Marielle Berger Sabbatel, tandis que Brady Leman s’est classé 2e de sa course, derrière l’Italien Simone Deromedis. Kevin Drury et Jared Schmidt ont été stoppés en quarts et en huitièmes de finale, respectivement.

La saison se termine le week-end prochain avec deux épreuves à Craigleith, en Ontario, qui seront présentées en webdiffusion par Radio-Canada Sports.