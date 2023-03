Félix Auger-Aliassime réussit son entrée à Indian Wells

Félix Auger-Aliassime a bien mal amorcé le tournoi d’Indian Wells, mais face à un opposant vulnérable, il est parvenu à ses fins pour signer un triomphe de 7-6 (5) et 6-4, samedi.

Brisé d'entrée, Auger-Aliassime a bien tenté de rendre immédiatement la politesse à l’Espagnol Pedro Martinez, modeste 120e raquette de l’ATP, mais celui-ci a résisté à un point de bris avant de prendre une avance de 2-0.

Mené 1-2, le Québécois a eu trois occasions de s’emparer du service de Martinez, mais celui-ci s’est accroché et a fini par remporter le quatrième jeu.

Rebelote au sixième et, pire encore, au huitième jeu au cours duquel Auger-Aliassime n’a pu convertir aucun des six points de bris devant son tenace adversaire qui a effectué 12 sauvetages de suite et porté la marque à 5-3.

Menacée de perdre la manche, la 8e tête de série est parvenue à survivre en obtenant enfin un premier bris en 15 occasions pour créer l’égalité 5-5.

À 6-6, les deux hommes ont dû en découdre au bris d’égalité et FAA s’y est imposé au compte de 7-5, après 95 minutes d’efforts.

La deuxième manche a offert un scénario moins débridé alors que les deux rivaux ont conservé leur service jusqu’au neuvième jeu alors qu’Auger-Aliassime a réussi à briser Martinez pour prendre l'avance 5-4.

Il a ensuite servi pour la victoire qu’il a décrochée au bout de 2 h 25.

Au troisième tour, le Québécois affrontera le gagnant du duel opposant l’Américain Jack Sock à l’Argentin Francisco Cerundolo.