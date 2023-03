Le Canadien Adam Svensson en tête du Championnat des joueurs de la PGA

Les joueurs ont finalement tous pu terminer leur ronde, après que d'importantes pluies eurent forcé l'interruption du jeu vendredi.

Svensson a envoyé un de ses coups sur une tente d'hospitalité, au neuvième trou, mais lorsqu'il a reçu un allègement, il a transformé cette maladresse en oiselet. Il a conclu la deuxième ronde avec une carte de 67 et un pointage cumulatif de -9.

Scottie Scheffler, le champion en titre du Tournoi des maîtres, a joué 69 et il occupe seul le 2e échelon, à deux coups du Canadien.

Scottie Scheffler Photo : Associated Press / David J. Phillip

Tandis que l'Espagnol Jon Rahm, qui s'est retiré du tournoi vendredi, et le Nord-Irlandais Rory McIlroy ne sont plus dans la course pour le titre, Scheffler a la voie libre pour retrouver le 1er rang mondial. L'Américain doit terminer à égalité au 5e échelon ou mieux pour remplacer Rahm.

Collin Morikawa (73), double champion d'un tournoi majeur, Ben Griffin (71), Min Woo Lee (70) et Christiaan Bezuidenhout (70) partagent la 3e position, avec un pointage cumulatif de -6.

Le Canadien Adam Hadwin a bouclé le parcours du TPC Sawgrass en 70 coups et il fait actuellement partie d'un groupe de quatre golfeurs occupant la 7e place, à -5.

Taylor Pendrith est le seul autre représentant de l'unifolié à s'être qualifié pour les rondes du week-end.