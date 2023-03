Éliot Grondin et Audrey McManiman finissent au 5e rang en Espagne

Dans des conditions chaudes sur la piste à Sierra Nevada, Grondin a gagné la troisième descente des quarts de finale pour obtenir son billet pour la demi-finale, où il a commis une erreur qui l'a fait glisser au 4e et dernier échelon.

Deux gars sont arrivés à côté de moi et nous étions donc trois de large pour entrer dans le virage no 2, qui était déjà assez serré. J’ai vraiment essayé de prendre l’intérieur et je m’attendais à ce que ce soit plus mou, alors j’ai perdu un peu l’équilibre , a soutenu le planchiste en visioconférence.

Grondin s'est toutefois bien ressaisi pour dominer la petite finale d'un bout à l'autre et signer son meilleur résultat en Coupe du monde depuis une médaille de bronze en France, au début du mois de décembre.

L'Espagnol Lucas Eguibar a fait plaisir à ses partisans en décrochant la médaille d'or, devant les Italiens Omar Visintin et Lorenzo Sommariva.

Chez les dames, McManiman n'a pas été en mesure de se qualifier pour la finale après avoir terminé 3e de la demi-finale. L'Américaine Lindsey Jacobellis a profité d'une petite erreur de la Québécoise pour la devancer en 2e position.

McManiman a connu une belle descente lors de la petite finale et elle a enregistré un premier top-5 en Coupe du monde cette saison, à sa deuxième épreuve. La Québécoise a été victime d'une commotion cérébrale en décembre qui l'a tenue à l'écart de la compétition.

J’ai joué le tout pour le tout, mais j’ai manqué un peu mon départ, a reconnu McManiman. Je me suis battue tout au long de la descente dans le groupe avec les filles et à la toute dernière seconde, je suis passée de 3e à 1re. J’ai poussé ma planche le plus que j’ai pu et j’ai gagné par environ deux pouces. C’était donc vraiment excitant comme dernière descente.

McManiman avait effectué un retour sur le circuit il y a 10 jours, lorsqu'elle a pris le 73 rang des Championnats du monde de Bakouriani, en Géorgie.

Samedi, la Britannique Charlotte Bankes a mis la main sur la médaille d'or, devançant la Française Chloé Trespeuch et Jacobellis.

