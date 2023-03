Les commanditaires du CIO invités à refuser les athlètes russes aux JO de 2024

Le gouvernement britannique a demandé aux commanditaires du CIO, dont Coca-Cola et Samsung, de prendre parti pour une interdiction des athlètes russes et bélarusses à Paris l'année prochaine, un moyen pour la Grande-Bretagne de faire pression sur le CIO à un an et demi des JO.

Nous savons que le sport et la politique en Russie et au Belarus sont étroitement liés, et nous sommes déterminés à ce que les régimes russe et bélarusse ne soient pas autorisés à utiliser le sport à des fins de propagande , a écrit la ministre britannique de la Culture Lucy Frazer dans une lettre adressée aux dirigeants des 13 partenaires mondiaux officiels du CIO, dont Coca-Cola, Airbnb ou encore Samsung et Deloitte.

En tant que partenaire olympique, j'aimerais connaître votre avis sur cette question et vous demander de vous joindre à nous pour faire pression sur le CIO pour répondre aux préoccupations soulevées , a ajouté la ministre britannique.

Le CIO a esquissé à la fin de janvier une feuille de route pour réintégrer athlètes russes et bélarusses sous drapeau neutre à condition qu'ils n'aient pas activement soutenu la guerre en Ukraine .

La proposition du CIO pour les réintégrer reste assez floue, un an après une claire recommandation d'exclusion, et est loin de faire l'unanimité.

Dans une lettre commune, fruit d'une conférence organisée le 11 février entre ministres des sports d'une trentaine de pays dont la France, le Royaume-Uni, la Suède, la Pologne, les États-Unis et le Canada, une coalition de pays a demandé au CIO des clarifications sur la neutralité exigée pour les athlètes russes et bélarusses conditionnant leur participation aux JO de 2024.

L'Ukraine ne veut pas de la présence des Russes et Bélarusses à Paris, y compris sous bannière neutre et a même menacé de boycotter la compétition.

Vendredi, la Fédération internationale d'escrime (FIE) a approuvé le retour des athlètes russes et bélarusses, permettant à ces derniers de prendre part aux épreuves qualificatives pour les JO, provoquant la colère de Kiev.