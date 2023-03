Steven Dubois en argent, Kim Boutin en bronze aux mondiaux de courte piste

Steven Dubois a profité d’une pénalité décernée à un autre patineur pour se hisser sur la 2e marche du podium au 500 m.

Explosif dès les débuts de la finale, il s’est rapidement installé en 1re place.

Il a tenu le coup pendant un bon moment jusqu’à ce qu’il soit dépassé par le Chinois Xiaojun Lin et l’Italien Pietro Sighel avant de franchir la ligne d’arrivée.

Le patineur chinois a ensuite été disqualifié puisqu’il ne portait pas sa puce de chronométrage pendant la course.

J’ai commencé la course en force, mais j’ai vu le patineur chinois (Xiaojun Lin) me rattraper rapidement et je savais que je devais me battre fort avec lui. Je termine 2e, et ça me rend assez heureux. La prochaine fois, j’y vais pour la médaille d’or, a dit Dubois après la compétition.

« Je voulais une médaille aux Championnats du monde depuis longtemps. C’était l’une des choses qui me restaient à accomplir, je suis fier. » — Une citation de Steven Dubois

La médaille d’argent est une consolation pour Dubois qui avait été pénalisé au 1500 m plus tôt dans la journée après un contact avec un concurrent, ce qui l’avait privé de la médaille d’argent sur la distance.

Steven Dubois. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Deux médailles de bronze

Le malheur de Dubois a toutefois fait le bonheur de son compatriote Pascal Dion qui a profité de cette disqualification pour passer du 4e au 3e rang.

C’était une course assez excitante et je pense que je m’en suis bien sorti. Avec la disqualification de Steven, je termine 3e et je suis très heureux de ce résultat. C’est vraiment bien de remporter deux médailles aux Championnats du monde en deux ans , a expliqué Dion.

Rappelons que Pascal Dion avait remporté l'argent sur 1500 m aux Championnats du monde de 2022, disputés à Montréal. Jordan Pierre-Gilles a été freiné en quart de finale.

Pascal Dion. Photo : La Presse canadienne / Rick Bowmer

La médaille d'or est allée au Sud-Coréen Ji Won Park.

Chez les dames, Kim Boutin a elle aussi obtenu une médaille de bronze au 1500 m.

Elle s’est démarquée dans une finale haute en intensité en attendant le bon moment pour effectuer un dépassement payant. C’est finalement avec deux tours à faire que la Sherbrookoise a flairé l’occasion de devancer sa coéquipière Courtney Sarault et l’Américaine Kristen Santos-Griswold pour monter sur le podium.

La Québécoise a par la suite été solide pour conserver sa place sur le podium, devançant au fil d’arrivée la Belge Hanne Desmet de 4 milllièmes de seconde.

Je suis assez fière de ma finale, a réagi Boutin. Comme je n’ai participé qu’à une seule course sur cette distance cette saison, c’était un bon défi de patiner sur 1500 m. Je savais que je devais me garder de l’énergie en réserve pour de gros dépassements en fin de course et la stratégie était la bonne. Je suis très heureuse de remporter une médaille à ces Championnats du monde.

C'est la Néerlandaise Suzanne Schulting qui est devenue championne du monde sur la distance en devançant la Sud-Coréenne Minjeong Choi. Claudia Gagnon a terminé en 2e place de la finale B.

Au 500 m, Boutin a été victime d’une chute après un accrochage avec une adversaire en quarts de finale.

Les Championnats du monde se poursuivent dimanche avec la présentation des épreuves de 1000 m ainsi que des relais masculin, féminin et mixte.