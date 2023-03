Rafaël Harvey-Pinard, convaincant et convaincu

Vous parlez à l’un de l’autre, il l’encense profusément. Vous parlez à l’autre de l’un? Idem. Pas même besoin de parler aux autres d’eux, ils le feront d’eux-mêmes dans la conversation. Vous suivez?

En raison de leurs histoires de négligés, du romantisme qui s’y attache, en raison de leur saveur locale également et des résultats impressionnants qu’ils obtiennent, les deux Québécois sont de tous les sujets de conversation.

Vendredi, après l’entraînement, deux collègues attendaient Belzile pour une entrevue en profondeur. Harvey-Pinard, lui, patientait devant son casier, ayant été informé que certains journalistes désiraient, encore, lui glisser un mot.

C’est que le buteur d’Arvida venait de passer 24 minutes sur la glace la veille contre les Rangers pour établir une marque personnelle dans sa très courte carrière de 25 matchs dans la Ligue nationale.

Les prouesses s’accumulent, les marques de confiance de l’entraîneur également. Son enthousiasme ne se dément pas et la qualité de son jeu non plus. Comme si, tranquillement, l’on s’éloignait du simple faible échantillon et l’on s’approchait de la qualité cardinale du sport professionnel, la constance.

On évoque le temps de glace de Harvey-Pinard et Martin St-Louis sourit.

Vingt-quatre minutes, c’est beaucoup. Je ne m’en suis même pas aperçu , explique-t-il d’emblée.

Des fois, les joueurs comme ça, ils te forcent à les faire jouer , d’ajouter St-Louis.

Mais qu’est-ce que les joueurs comme ça exactement?

Être un joueur de hockey, c’est de t’appliquer match après match. C’est de ne pas prendre de présences de congé , tente comme définition Harvey-Pinard lui-même.

Rafaël Harvey-Pinard (à gauche) a aidé le Canadien à blanchir Connor McDavid. Photo : Eric Bolte-USA TODAY Sports

Quand l’entraîneur envoie l’un de ses hommes sur la glace à répétition sans même se poser la question, visiblement il est séduit. Jeudi, Harvey-Pinard a disputé 3 min 43 s lors des dernières 7:37 de la troisième période, soit exactement la moitié du temps écoulé. Même chose en prolongation avec quelque 2:18 de glace.

Normal, personne au sein du Canadien n'obtient autant de chances de marquer que le Saguenéen actuellement. Par tranches de 60 minutes, Harvey-Pinard se situe tout juste derrière Brendan Gallagher cette saison avec 4,71 occasions. Lorsqu’il est sur la glace à cinq contre cinq, son équipe accapare 54,4 % des chances. Il est le seul joueur de l’équipe au-dessus du seuil des 50 %.

C’est sans compter que ses 8 buts en 21 matchs depuis son rappel constituent un sommet chez le Tricolore, tout comme parmi les recrues de la LNH. On se doute que son taux de conversion de tirs de 21 % est insoutenable à long terme bien qu’il ait toujours eu de belles statistiques dans ce département, lui qui a marqué sur près de 15 % de ses tirs en carrière dans la Ligue américaine.

Bref, beaucoup de chiffres pour dresser un portrait flatteur qui commence à s’inscrire dans le temps plutôt que d’être une simple fulgurance ponctuelle.

De son joueur, St-Louis est content, mais pas surpris .

« Il est en train de convaincre tout le monde. La personne la plus importante à convaincre, c’est lui-même. Il est en train de faire ça. » — Une citation de Martin St-Louis à propos de Rafaël Harvey-Pinard

Authenticité

L’absence de pression, une anomalie temporaire dans un vestiaire de la LNH, aide sûrement à se délier les muscles et détendre l’atmosphère. N’empêche que le jeune ailier de 24 ans se comporte comme un poisson dans l’eau dans son nouvel environnement.

Johnathan Kovacevic s’étonne du fait qu’il ne semble pas avoir eu de courbe d’apprentissage .

Il est sorti des blocs à toute vitesse, renchérit le défenseur. C’est impressionnant et inspirant. Il ne se prend pas trop au sérieux. Le moment n’est jamais trop gros pour lui, c’est juste un autre match. C’est ce qu’il dégage, je trouve.

L’année passée, quand j’avais été rappelé, j’étais vraiment stressé avant les matchs. C’est normal, c’étaient mes premières expériences. Depuis ce temps, je suis plus à l’aise. Je connais plus les gars dans le vestiaire aussi, ça fait une différence. Je suis moins impressionné, c’est sûr , lance le principal intéressé.

On le croit sur parole. Face aux Rangers, il n’a pas hésité à frapper Vladimir Tarasenko, à encaisser une mise en échec du délicat Chris Kreider, à bloquer un tir de Braden Schneider où a tenté de scinder le bloc défensif de K’Andre Miller et Jacob Trouba en deux pour finalement obtenir un tir en tombant à genoux.

St-Louis vante constamment ses détails . La myriade de petits comportements subtils sur une glace qui témoigne d’un esprit vif, alerte, dévoué.

Il est resté lui-même, finalement, estime Kovacevic. Il cite en exemple Belzile d’ailleurs sur la question pour qui l’authenticité a été la clé du succès jusqu’à présent. Il en a même glissé un mot à Kovacevic.

« Si tu as peur ou tu es trop gêné pour te tenir avec les gars à l’extérieur, ça finit par paraître sur la glace aussi. [Harvey-Pinard et Belzile] ne sont pas arrogants du tout. Ils sont bien dans leur peau et ça paraît. » — Une citation de Johnathan Kovacevic

Il faut voir Harvey-Pinard sourire ces jours-ci. Le voir croire en ses moyens et parler avec beaucoup d’aisance. Le voir s’amuser comme un gamin quand il évoque David Savard en train de se moquer de Samuel Montembeault.

Martin St-Louis l’a dit. Il est convaincant et convaincu.

En rafale

Denis Gurianov brillait par son absence vendredi à l’entraînement, autant qu’une telle chose soit possible. Il s’agissait du seul manquement à la formation si vous excluez les 11 autres blessés. Le Russe est parti au bureau des passeports à Ottawa pour récupérer son visa. Sera-t-il en mesure de revenir à temps pour la fin de la saison le 13 avril? Ça se joue à pile ou face actuellement.

Jake Allen sera le gardien partant samedi soir à l’occasion de la visite des Devils du New Jersey. Le portier du Nouveau-Brunswick traverse de bons moments depuis la semaine de congé. Il a maintenu une fiche de 4-3-1 à ses 8 derniers départs, une moyenne de 2,49 et taux d'efficacité de ,923.

Parlant de gardien, on a ri un bon coup pendant l'échauffement, vendredi, quand les joueurs du CH arboraient fièrement leur surnom au dos de leur chandail. On a pu constater que le très original et inégalé sobriquet de Dikembe , pour Samuel Montembeault, a donc été abandonné au profit de l'intrigant Snacks . Après enquête, c'est tout simplement parce que le gardien québécois a tendance à se laisser aller à la grignotine avant les matchs et entre les périodes. Paraîtrait-il que le pain de banane est son péché mignon, nous a révélés une source dont nous protégerons ici l'identité!