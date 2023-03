Les Russes et Bélarusses seraient de nouveau autorisés à disputer Wimbledon

Les pressions exercées par l'ATP et la WTA ont fini par faire plier la fédération britannique de tennis qui devrait autoriser les joueurs russes et bélarusses à disputer le tournoi de Wimbledon cette année.

C'est ce que rapporte le quotidien britannique Daily Mail vendredi.

L'annonce devrait être officialisée dans les prochaines semaines, mais il semble acquis, selon le quotidien, que les Russes et Bélarusses pourront disputer le grand chelem sur gazon cette année.

Wimbledon avait été le seul tournoi du grand chelem à interdire leur présence en 2022. Les autres tournois majeurs, comme le reste du circuit, se contentent de ne faire aucune mention du nom de leur pays.

Bien que le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne soit toujours pas terminé, les pressions exercées par l'ATP et la WTA sur la Lawn Tennis Association (LTA), la fédération britannique de tennis, et le All England Lawn Tennis and Croquet Club, qui organise le tournoi de Wimbledon, expliqueraient cette volte-face.

Pour contrer la décision de la LTA, les circuits ATP et WTA n'avaient pas accordé de points aux participants de Wimbledon. La LTA avait dû aussi payer une amende de 2,45 millions de dollars canadiens.

S'ils veulent participer au tournoi de Wimbledon cette année, les joueurs russes et bélarusses pourraient devoir signer une charte de bonne conduite avant le tournoi. Cette charte interdirait tout soutien explicite à la Russie, comme celle mise en place lors des Internationaux d'Australie.

L'an dernier, le gouvernement britannique avait donné un avis favorable majoritaire au boycottage des Russes et Bélarusses, mais sans ordonner au tournoi de le respecter.

Le gouvernement britannique a indiqué récemment qu'il ne bloquera pas les demandes de visa des joueurs russes et bélarusses.

Si la présence des joueurs russes et bélarusses se confirme, elle marquera aussi le retour des points WTA et ATP.