Survivre aux avalanches et aux blessures en plein air

D’année en année, des dizaines d’avalanches se produisent partout au pays, dont au Québec. Il y en a eu 90 au cours de l’hiver 2021-2022, certaines d’origines naturelles, d’autres provoquées par la présence humaine.

Comment survivre à ce phénomène inévitable et aux blessures qui en découlent? Nous en avons discuté avec Alexandre Byette, professionnel de plein air et expert en secourisme.

Q. - Comment les gens doivent-ils se préparer avant de s’aventurer en nature?

R. La première chose à faire, c’est de s’informer avant même d’aller sur le terrain. En Gaspésie, il y a le centre Avalanche Québec qui fait des bulletins, donc c’est facile d’aller lire pour voir quels secteurs sont les plus à risque. Ils font des graphiques simples au niveau alpin, à la limite forestière ou sous cette limite. Si on lit un peu plus en détail, ça nous dit aussi si les faces nord ou les faces sud sont à risque. Déjà, connaître ces informations-là avant d’aller sur le terrain diminue de beaucoup les chances de se faire prendre par une avalanche.

Une fois sur le terrain, si on se retrouve à un endroit où il y a suffisamment d’angles et que la neige est suffisamment dégagée, c’est probablement un terrain qui est à risque. L’évaluation du risque est difficile, ça prend quand même des connaissances. Les plus belles conditions de ski viennent souvent, aussi, avec les plus belles conditions d’avalanches.

Q. - Quel est l’équipement essentiel que les adeptes de la montagne doivent emporter avec eux?

R. Il y a un appareil de détection des victimes d’avalanche qu’on peut avoir sur nous, en tout temps. Si on se fait ensevelir par la neige, nos amis dotés du même appareil peuvent venir nous retrouver. Ça prend aussi une sonde qu’on peut déployer. Il s’agit d’une longue tige qui permet de trouver la personne sous la neige. Et une fois qu’on l’a trouvée, à l’aide d’une petite pelle, on peut dégager la victime.

Une fois qu’on l’a sortie de la neige, on a besoin d’une trousse de premiers soins pour soigner les blessures, et d'un moyen d’évacuation pour pouvoir ramener la personne là où elle pourra se faire soigner adéquatement. Le délai d’évacuation est la clé quant aux chances de survie. L’intervention doit être rapide et faite par les gens qui nous accompagnent en ski.

Q. - C’est d’ailleurs dans cette optique que vous avez créé le nanoTRAINO il y a huit ans?

R. Exactement. C’est une toile de tissu qu’on déploie et qui sert de civière portative. On peut la glisser sur la neige pour évacuer quelqu’un ou s’en servir comme une civière. Avec le cofondateur de nanoTRAINO, Sébastien Simard, nous avons développé cet outil d’évacuation parce qu’il n’y avait rien de tel sur le marché. C’est disponible pour le grand public depuis 2021. C’est à peine de la grosseur d’une gourde et ça ne pèse que 500 grammes.

Depuis deux ans, nous avons reçu des courriels d’une dizaine de personnes qui nous disent s’être servies de notre traîneau. Les évacuations, c’est vraiment l’angle mort de la sécurité en montagne. Parfois, les gens se font ensevelir et souvent ils se font mal, que ce soit une blessure à une jambe ou après une collision avec un arbre. On a eu un exemple la semaine dernière au Mont-Albert. Ils ont été chanceux et s’en sont tirés, mais souvent, ça vient avec des blessures. Deux semaines auparavant, c’est arrivé au Mont-Logan. Ce n’était pas une assez grosse avalanche pour ensevelir une personne, mais c’était assez fort pour fracturer la jambe de quelqu’un. L’évacuation a ensuite duré 11 heures jusqu’à l’hôpital.

Alexandre Byette Photo : nanoTRAINO

Q. - Avec de tels délais, il faut donc absolument s’assurer de rester au chaud?

R. Un des facteurs les plus meurtriers dans la forêt ou la montagne, c’est le froid. C’est important de tenir les gens au chaud. L’hypothermie est la quatrième source de décès dans le bois. Un manteau supplémentaire, un sac de couchage, un matelas de sol et une couverture d’aluminium doivent faire partie de l’équipement. Ça fait une énorme différence quand on sait s’en servir.

La couverture d’aluminium doit être placée le plus près possible du corps, en dessous du manteau. L’impact est énorme pour la conservation de la chaleur.

La priorité, c’est de stabiliser la blessure, de garder la personne blessée au chaud et de l'évacuer.

Q. - Avec votre longue expérience, vous devez avoir des anecdotes de sauvetage extrême à raconter?

R. J’ai passé ma carrière à jouer dans le bois, alors c’est sûr que j’en ai vu de toutes les couleurs : chocs à la tête, jambes cassées, etc. Je me suis moi-même déjà blessé en quelques occasions à la cheville. Personnellement, ma plus grosse évacuation a eu lieu en Antarctique. Quelqu’un dans l’expédition a été affecté par la mononucléose et on a dû l’évacuer pendant deux semaines dans le blizzard. C’était taxant pour l’équipe.

Mais ici au Québec, l’an dernier, quelqu’un s’est blessé à Val-Morin, à seulement une heure et demie du stationnement, et il a fallu 28 heures pour l’évacuer parce qu’ils n’avaient pas l’équipement approprié. À un moment donné, ils étaient 10 skieurs autour d’un feu qui attendaient les secours. Pas besoin d’être loin pour être loin.

Q. - Le nombre d’incidents qui se produisent dans la nature québécoise est-il en hausse?

R. La SQ a remarqué que le nombre d’interventions qu’elle a dû faire depuis la pandémie a doublé. Il y a plus de gens dehors, donc les probabilités d’accident augmentent. Ça n’a pas besoin d’être extrêmement grave. Se tordre une cheville à la maison, ce n’est pas si grave, mais si ça se produit en nature, il y a les risques d’hypothermie et chaque heure qui passe rallonge les délais.

Un moyen de communication, c’est bien, mais les cellulaires ont une couverture limitée en forêt et les balises de détresse de type satellite entraînent des délais très longs. Et même quand on peut faire le 911, ce qui n’est pas possible avec les téléphones-satellites, ça prend quand même des délais. L’entourage de la personne en détresse à Val-Morin avait rejoint les secours via le 911, et ç’a pris 28 heures avant qu’on les retrouve. C’est finalement un hélicoptère qui est venu chercher le blessé. Mais la semaine passée au Mont-Logan, l’hélicoptère a tourné dans le ciel et est reparti.

Q. - En conclusion, il faut être prudent chaque fois qu’on s’aventure en nature?

R. Tout à fait et il faut aussi s’engager dans des aventures à la hauteur de son expérience. Ça permet de profiter du plein air avec de moindres risques de blessures et des séquelles moins graves.

Autre conseil, il faut s’assurer d’avoir de l’eau en quantité suffisante et un briquet. Moi, j’ai un briquet et un sifflet que j’attache à une chaîne que je porte au cou, sous mes vêtements. Avoir quelques briquets dans les poches, un peu partout sur soi, est aussi une bonne idée.

Apprendre à attraper un écureuil, ça peut être divertissant, mais ça ne sert à rien. Il faut surtout être capable de survivre à la première nuit si l’évacuation ne peut se produire rapidement.