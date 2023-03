Mikaela Shiffrin égale en Suède le record d’Ingemar Stenmark

À quelques jours de son 28e anniversaire de naissance, Shiffrin a enregistré l'épreuve avec un temps combiné des deux manches de 1 min 54 s 64/100 pour devancer l'Italienne Federica Brigogne de 64 centièmes. La Suédoise Sara Hector a complété le podium.

Quelle journée spectaculaire. Je savais que le Globe de slalom géant était gagné avant de m'élancer en seconde manche, c'est quelque chose pour lequel je me suis battu. J'ai aussi eu de la chance avec la météo et la lumière en première manche. C'est incroyable , a réagi Shiffrin au micro de la Fédération internationale de ski (FIS).

Shiffrin et Stenmark partagent le record absolu pour le nombre de titres récoltés durant leurs carrières. La marque de l'homme à la tuque datait de 34 ans.

Ingemar Stenmark en 1979 à Lake Placid Photo : Getty Images / Tony Duffy

C'est ici même à Are que Shiffrin avait remporté sa première victoire en Coupe du monde, en décembre 2012, à son 24e départ, alors qu'elle n'avait que 17 ans.

La Canadienne Valérie Grenier aurait pu monter sur le podium, mais elle a connu des difficultés dans sa seconde manche et a finalement terminé 6e à 1,8 s de la gagnante.

Mikaela Shiffrin enchaîne les succès depuis plus de dix ans sur le circuit de la Coupe du monde.

Depuis 2012, l'Américaine, spécialiste du slalom, s'est muée en skieuse polyvalente pour enchaîner les trophées dans six disciplines différentes (52 en slalom, 20 en géant, 5 en super-G, 3 en descente, 5 en parallèle, 1 en combiné).

À 27 ans (28 lundi), la skieuse du Colorado peut rêver de porter ce record à une hauteur inimaginable avant elle.

Il y a déjà quatre ans, je me suis dit qu'elle serait la première à gagner 100 courses, et même plus, si elle reste en bonne santé , a dit Ingemar Stenmark jeudi dans un entretien à l'agence AFP.

Mikaela Shiffrin Photo : Getty Images / Tom Pennington

Une tête sur les épaules

Mikaela Shiffrin n'a jamais changé malgré ses succès. Elle est athlète posée, consciente de ses forces et de ses faiblesses, surtout après son rendez-vous olympique manqué en 2022.