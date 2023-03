DeBrincat procure la victoire aux Sénateurs à Seattle

Alex DeBrincat a dénoué l'impasse en fin de troisième période et les Sénateurs d'Ottawa se sont ressaisis en défaisant le Kraken de Seattle 5-4, jeudi soir.

Sortant du coin gauche de la patinoire, DeBrincat a vu sa passe en direction de Shane Pinto être accidentellement redirigée derrière son propre gardien par le défenseur Will Borgen. Il ne restait que 2:23 à écouler au match.

Les Sénateurs ont laissé filer une avance de 3-0 acquise en première période. Ils ont ensuite tenu le coup pour effacer rapidement un gênant revers de 5-0 subi aux mains des Blackhawks de Chicago, lundi soir.

Pinto, Jakob Chychrun, Patrick Brown et Claude Giroux ont également trouvé le fond du filet pour les Sénateurs. Nick Holden et Tim Stutzle ont tous deux terminé le match avec deux mentions d'aide.

Avec Cam Talbot est encore sous la touche, Mads Sogaard a signé la victoire grâce à 29 arrêts. Jared McCann a inscrit deux buts pour le Kraken, qui a vu sa séquence de cinq victoires prendre fin.

McDavid blessé

La victoire des Oilers d'Edmonton 3-2 face aux Bruins de Boston a été assombrie quand le meilleur buteur de la LNH, Connor McDavid, a quitté la glace en boitant pendant la troisième période jeudi soir, quelques minutes après le but vainqueur de Darnell Nurse avec 4:49 au tableau.

McDavid a eu du mal à sortir de la glace après être entré en collision genou contre genou avec son coéquipier Derek Ryan. Le joueur le plus utile de la LNH à deux reprises, qui a inscrit 54 buts cette saison, n'a obtenu aucun point dans un match pour seulement une septième fois cette saison.

Les Bruins menaient 2-0 après la première période, mais Evan Bouchard a marqué en deuxième période et Ryan McLeod a égalisé six minutes après le début du troisième tiers.

Stuart Skinner a effectué 26 arrêts, et a privé les Bruins d'une chance d'être la première équipe de la ligue à décrocher une place en séries éliminatoires. Brad Marchand et David Pastrnak ont marqué et Jeremy Swayman a stoppé 19 tirs pour les Bruins.

Les Oilers ont gagné pour la quatrième fois en cinq matchs.