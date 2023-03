« On savait qu’il allait être bon. On ne savait pas qu’il serait si bon que ça, si de bonne heure que ça », a laissé tomber Martin St-Louis.

Non, l’entraîneur-chef du Canadien ne parlait pas du nouveau Big Mac au poulet, ce sacrilège, mais plutôt de l’un de ses jeunes poussins, Kaiden Guhle.

Dans la défaite face aux Rangers, Guhle était de retour au jeu après une absence de six jours due à ce qui semblait être une blessure à une épaule à la suite d’une mise en échec de Maxime Comtois encaissée le 3 mars à Anaheim.

Déjà tenu longtemps à l’écart en raison d’une blessure à un genou précédemment, le jeune homme disputait seulement son quatrième match en deux mois et demi. À le regarder survoler la glace jeudi soir, il était facile de l’oublier.

Comme il est aisé d’oublier son âge tendre de 21 ans devant ses prouesses, son jugement sûr sur la glace, sa maturité, sa prestance et l’impression générale de confiance qu’il dégage. À l’unisson, ses collègues s’inclinent devant son jeu déjà si lisse.

« Avant qu’il se blesse, il en jouait déjà du gros. C’est comme s’il n’avait rien manqué. Souvent, on oublie à quel point il est jeune. Comment il se comporte et le niveau de son jeu, ça augure très, très bien pour le futur. » — Une citation de Alex Belzile à propos de Kaiden Guhle

C’est une recrue, mais ça ne paraît pas du tout. Il joue toujours de grosses minutes pour nous. C’est tellement un bon patineur. Il relance bien la rondelle […] C’est déjà un professionnel. Il joue contre les meilleurs trios de l’autre côté chaque soir , a ajouté Samuel Montembeault.

C’est en soi une anomalie pour un défenseur recrue. Ce l’est davantage encore de le faire avec un tel aplomb.

Jeudi, St-Louis l’a surtout utilisé en compagnie de David Savard pour freiner le trio d’Artemi Panarin, de Patrick Kane et de Vincent Trocheck. Le CH a eu l’avantage 2-1 aux buts à cinq contre cinq dans cette confrontation; le premier but de Guhle lui-même, le deuxième de Belzile lancé en surnombre grâce à une passe du jeune défenseur.

À de nombreuses autres reprises, on l’a vu sauter dans l’action à l’attaque, choisir ses moments pour créer le chaos en zone adverse. Davantage qu’en début de saison, aurait-on dit, même si l’entraîneur n’a pas vu les choses de la même façon. Est-il plus à l’aise de le faire simplement parce que le système de jeu du Tricolore, mieux exécuté maintenant, le lui permet davantage ou prend-il ses aises?

Rien à redire sur son jeu défensif non plus. Filip Chytil l’a compris à ses dépens quand il croyait bien avoir obtenu une occasion de qualité dans l’enclave dont l’a finalement privé Guhle par son acharnement et son positionnement impeccable. Après avoir brisé le jeu de l’attaquant des Rangers, Guhle a créé une occasion de marquer pour son équipe à l’autre bout avec une relance rapide. Vous avez dit un jeu complet?

Alors, où a-t-il le plus progressé depuis le début de l’année?

Dur à dire parce qu’il est fort pas mal partout , a noté St-Louis.

Le plus important avec lui, c’est sa constance. Il est tout le temps là. Je ne peux pas dire vraiment où il a progressé parce qu’il me semble qu’il est parti fort , a renchéri le patron, élogieux.

Les statistiques avancées ne le font pas toujours bien paraître. Il n’affronte pas seulement de la grande compétition, il se mesure à la crème de la crème de la Ligue nationale de hockey chaque fois qu’il est en uniforme. On lui confie la garde des meilleurs trios. Le seul fait qu’il en soit déjà à cette étape même si David Savard, Joel Edmundson et Mike Matheson sont actuellement dans la formation, relève de l’exploit.

À lire aussi : Sans étincelle, Patrick Kane prend sa place avec les Rangers

Anderson à son meilleur

La différence de talent entre les deux équipes, sur papier, était telle que le résultat, en dépit de la défaite, a de quoi surprendre. Oui, Guhle a eu son mot à y dire. Tout comme Josh Anderson.

Son nom circulait avant la date limite des échanges. Le buteur de Burlington n’a jamais caché qu’il souhaitait demeurer à Montréal, assurant qu’il n’avait pas signé une entente de sept ans avec l’équipe pour quitter la ville pendant sa troisième saison.

Son vœu exaucé, Anderson s’est montré particulièrement inspiré depuis le retour de l’équipe de la Californie.

En 22 minutes de jeu, l’Ontarien de 29 ans a tenté cinq tirs, distribué trois mises en échec, marqué un but et frappé le poteau lors de deux de ses trois échappées de la soirée. Une force de la nature, une œuvre d’art de démolition comme peu d’ailiers peuvent le faire dans cette ligue.

La totale , comme l’a dit St-Louis en énumérant ses nombreuses qualités, de sa vitesse, à sa taille, à sa force brute.

Parce que les recrues ne peuvent pas toutes accaparer autant de responsabilités que Guhle sans se noyer, le Canadien aura besoin de vétérans de bon goût pour orchestrer sa relance. Anderson démontre qu’il veut en faire partie.

En rafale

L’on aurait pu vanter les mérites de plusieurs joueurs dans ce match malgré la défaite. C’est probablement parce qu’il y avait tant de points positifs à souligner que St-Louis a paru franchement de bonne humeur pendant son point de presse.

Mike Matheson, par exemple, n’a jamais autant joué en un seul match. Le Montréalais a disputé 31 min 57 s et s’impose de plus en plus comme le général de la défense.

Soulignant également les 24 minutes de Rafaël Harvey-Pinard, ses trois mises en échec et ses trois tirs bloqués, ou encore son poteau en prolongation. Il semble provoquer quelque chose à chacune de ses présences. Mais l’on se répète.

Après le match, le Canadien a fait une mise à jour de l’état de santé de quelques-uns de ses nombreux blessés.

Incommodé quelque part au bas du corps, Kirby Dach sera absent pour une durée indéterminée. Brendan Gallagher (bas du corps) en a encore pour trois à quatre semaines (donc jusqu’à la fin de la saison) et Arber Xhekaj a été opéré à l’épaule droite le 1er mars. Il devrait, notez le conditionnel, être rétabli à temps pour le camp d’entraînement l’an prochain. Vous voilà informés.