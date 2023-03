Sans étincelles, Patrick Kane prend sa place avec les Rangers

« La vie est un peu différente depuis quelques jours. » Voilà comment Patrick Kane a décrit son arrivée avec les Rangers de New York dans l' un des transferts les plus attendus avant la date limite des échanges.

Kane a revêtu l’uniforme des Blackhawks de Chicago lors des 16 dernières saisons. On le voyait très bien y terminer sa carrière, mais il était prêt à changer d’air.

Parfois, le changement est nécessaire. Je suis heureux de l’occasion que j’ai ici, c’est une nouvelle expérience, et je sors de ma zone de confort.

La Ville des Vents a été sa seule destination depuis ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2007, et c’est là qu’il a remporté la Coupe Stanley à trois reprises, et où il s’est établi comme l'un des plus prolifiques attaquants du circuit Bettman.

Je me sentais comme si je participais à un nouveau tournoi, a-t-il dit en évoquant la première fois qu’il a enfilé le chandail des Rangers. Je l’ai fait lors de mon passage en Suisse, durant le lock-out [de 2012 et 2013], et à quelques occasions avec l’équipe américaine. C’est comme ça que je me sentais, et non pas comme si je changeais d’équipe de la Ligue nationale de hockey.

Le no 88 devient un autre as dans le jeu déjà bien garni de Gerard Gallant, en particulier en séries, avec ses 132 buts en 136 matchs. Celui que l’on surnomme Showtime croit que les Rangers possèdent tout le talent nécessaire pour rivaliser avec les pointures de la LNH.

« C’est un groupe calme et confiant qui cherche toujours des solutions. L’entraîneur est intense, ce qui convient pour une équipe comme la nôtre. Ça garde tous les joueurs sur la pointe des pieds. J’aime la dynamique. » — Une citation de Patrick Kane, attaquant des Rangers de New York

L’attaquant de 34 ans a forcé la main des dirigeants des Blackhawks à l'approche de la date limite des échanges. Kane n’allait accepter de lever sa clause de non-échange que si la destination était le Madison Square Garden. Il a été exaucé.

C'est qu'il percolait cette décision depuis un moment, à partir d’échos souvent élogieux à l’endroit des Rangers.

Ce que l’équipe a bâti depuis quelques années la place parmi les aspirants au titre, explique-t-il. Jouer avec des joueurs avec de très grandes aptitudes me réjouit aussi. D’être sur la côte est, près de ma famille, d’être à New York, de jouer au Madison Square Garden avec la foule là-bas, avec l’engouement à travers la ville, je ne pouvais refuser cette occasion.

Au fil des années, on entend plusieurs choses à propos de l’organisation, de bons mots sur la manière dont ils traitent leurs joueurs, et bien entendu, jouer dans un grand marché comme celui de New York, c’est excitant , poursuit-il.

Retrouver le droit chemin

Patrick Kane ne connaît cependant pas les débuts escomptés avec les Blue Shirts . L’équipe s’est d’abord inclinée 5-3 devant les Sénateurs d'Ottawa, puis a perdu 4-2 contre les puissants Bruins, à Boston, samedi dernier.

Sur le plan statistique, Kane a été blanchi de la feuille de pointage à ses deux premiers départs. Il présente un différentiel de -4 et a dirigé six tirs vers le filet adverse. Des débuts timides, mais qui n’ont rien d’anormal, selon le principal intéressé.

J’ai l’impression que tout le monde s’attend à ce que la transition soit douce lorsqu’on ajoute des joueurs talentueux, note-t-il. Parfois, ça prend du temps avant que les choses se mettent en place. Nous avons une autre occasion de le faire ce soir.

Les Rangers n’ont remporté que deux victoires à leurs cinq dernières rencontres, deux de plus au court des dix derniers matchs. Une fâcheuse séquence avec 19 rencontres à faire à la saison.

Leurs 79 points les placent au 3e rang de la Division métropolitaine, à neuf unités des Devils du New Jersey et du 2e échelon. Avec trois matchs en main et cinq points d’avance sur les Islanders de New York, les Rangers demeurent en bonne position pour participer aux séries, mais doivent se méfier.

On doit se regrouper, souligne l’entraîneur-chef Gerard Gallant. Ce n’est pas l’affaire d’une seule ligne ou d’un joueur, c’est à propos de l’équipe. On doit se remettre en marche et jouer comme nous pouvons le faire.

« Nous devons jouer de manière agressive, offrir un jeu rapide, prendre le contrôle de la rondelle et jouer comme nous sommes censés le faire. Nous avons plusieurs joueurs d’exception, mais nous devons nous assurer de batailler ferme et d’être robustes, et c’est ce que nous allons faire. » — Une citation de Gerard Gallant, entraîneur-chef des Rangers de New York

Kane a su se maintenir parmi les attaquants de puissance de la LNH malgré les difficultés des Blackhawks ces dernières saisons.

J’essayais tout de même de me présenter tous les soirs pour aider l’équipe à gagner. Rien de ça ne change, sinon le positionnement au classement et l’importance des matchs pour s’assurer une place en séries.

Les Hawks n’ont participé au rendez-vous printanier qu’une seule fois à leurs cinq dernières campagnes. Durant cette période, Kane a amassé 145 buts et 428 points.

Si la production de l’Américain a légèrement faibli cette saison, le risque pris par les Rangers semble calculé. La qualité des ingrédients ajoutés ne fait aucun doute, et il reste maintenant 19 rencontres pour faire prendre la sauce. À Gerard Gallant de trouver la recette gagnante.