Rebecca Marino ne fait que passer à Indian Wells

La Canadienne Rebecca Marino s'est vue indiquer la porte de sortie d'entrée de jeu en Californie. Elle a subi un revers de 2-6 et 2-6, jeudi, aux mains de la Tchèque Marketa Vondrousova au tournoi d'Indian Wells.

Le match s'est fort mal amorcé pour Marino, perdant ses deux premiers jeux au service, en route vers un retard de 0-4. Elle ne s'en est finalement jamais remise et a été vaincue après 71 minutes.

Rebecca Marino Photo : Getty Images / Matthew Stockman

La joueuse de 32 ans, classée 75e raquette mondiale, a réussi deux as et commis six doubles fautes, affichant au passage un taux de réussite de 60,6 % de points remportés avec son premier service.

Marino n'a pas obtenu la moindre balle de bris aux dépens de Vondrousova, 79e joueuse sur le circuit de la WTA.

La Tchèque a rendez-vous au deuxième tour, samedi, avec sa compatriote Marie Bouzkova, classée 28e tête de série dans l'Ouest américain.

Raducanu l'emporte d'entrée

La Britannique Emma Raducanu a passé sans encombre le premier tour en l'emportant 6-2 et 6-3 sur la Monténégrine Danka Kovinic.

La lauréate des Internationaux des États-Unis 2021 a dû effacer un bris de retard dans chacune des manches avant de les empocher.

Elle a du coup pris sa revanche sur cette adversaire qui l'avait éliminée au deuxième tour des Internationaux d'Australie en 2022, une poignée de moins après son sacre surprise à Flushing Meadows.

En proie à des soucis de santé l'an dernier, et même en ce début de saison, Raducanu, qui souffrait d'un poignet avant ce tournoi, est satisfaite de son entame. C'était un bon match pour moi. Je suis heureuse d'avoir tenu bon.

L'athlète de 20 ans affrontera au deuxième tour Polonaise Magda Linette (no 20).