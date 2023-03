Canada Soccer dévoile les détails de sa proposition de convention collective

Canada Soccer a dévoilé les détails de sa plus récente proposition de convention collective avec les équipes nationales masculine et féminine, estimant qu'il est temps de trouver une entente.

Cette divulgation se voulait une frappe préventive quelques heures avant les témoignages de quatre membres de l'équipe féminine, dont la capitaine Christine Sinclair, devant un comité parlementaire, jeudi.

Soccer Canada dit avoir proposé une entente qui accorderait le même salaire aux deux formations par match et proposerait un partage équitable des bourses en compétition. L'entente explique aussi que l'équipe féminine, championne des Jeux olympiques, serait la deuxième équipe nationale féminine la mieux payée parmi les 211 pays membres de la FIFA, possiblement derrière les États-Unis.

Les dirigeants estiment que l'entente proposée aux joueurs démontre l'implication de Canada Soccer envers le principe clé qui stipule qu'un joueur d'une équipe nationale – peu importe son genre – sera payé le même montant pour le travail réalisé en compétition et pour représenter notre pays .

Il est temps d'en venir à une entente , a dit le secrétaire général de Canada Soccer, Earl Cochrane, par voie de communiqué.

Nous avons négocié de bonne foi et nous voulons nous entendre avec nos équipes nationales. Afin d’y arriver, nous avons besoin de l'accord de nos deux équipes nationales. Nos femmes méritent d'être payées équitablement et elles méritent une sécurité financière en vue de la Coupe du monde féminine 2023 de la FIFA (cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande).

Par contre, Canada Soccer reconnaît qu’un salaire égal ne signifie pas les mêmes montants quant au budget des équipes puisque le calendrier de compétitions ainsi que le parcours de qualifications des hommes pour la Coupe du monde engendrent des coûts différents que pour les femmes.

Soccer Canada dit qu'entre 2012 et 2019, l'organisation a dépensé 37 423 185 dollars pour ses équipes masculines en ce qui concerne le personnel et les coûts des programmes, comparativement à 37 073 407 dollars pour toutes les équipes féminines durant la même période.

Contrairement aux hommes, l’équipe féminine senior a participé à deux Coupes du monde et deux Jeux olympiques durant cette période.

Selon la convention proposée par Canada Soccer, les joueurs des deux équipes nationales toucheraient 3500 $ pour chaque match, en plus de bonis à la victoire pouvant atteindre 5500 $ par joueur, selon le classement de l'adversaire. Chaque équipe recevrait 1,15 M$ pour une qualification à la Coupe du monde.

Pour ce qui est de la bourse de 9 M$ américains que les hommes ont obtenue au Qatar, Canada Soccer propose que 40 % (environ 3,6 M$) soient dans le regroupement des primes de performance et jusqu'à 75 % de la bourse reçue à la Coupe du monde féminine de la FIFA (évaluée entre 1 et 4 M$ US ou 1,38 et 5,53 M$ CA).

Les deux équipes auraient plutôt demandé de partager de manière égale 80 % de la bourse touchée par l'équipe masculine au Qatar.

Si l'entente est acceptée, les hommes pourraient toucher 10,29 M$ en compensation pour les années 2020 à 2023, selon les succès sur le terrain. Les femmes, elles, pourraient obtenir 9,64 M$ pour la même période.

L'entente stipule aussi que l'agence Canadien Soccer Business est d'accord pour modifier son entente controversée avec les dirigeants.

CSB commercialise le produit de soccer du Canada, à travers la diffusion et les ententes de partenariat.