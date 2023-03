Kim Clavel de retour le 28 avril à Laval?

Kim Clavel pourrait renouer avec la compétition un peu plus de deux mois après avoir perdu le titre WBC des mi-mouches dans un duel d’unification face à la Mexicaine Jessica Nery Plata.

Selon des informations recueillies par le Réseau des sports (RDS) et reprises par La Presse canadienne, le promoteur Yvon Michel prévoit le retour dans le ring de la championne déchue le 28 avril, à la Place Bell de Laval.

Joint par Radio-Canada Sports, Stéphan Larouche, entraîneur adjoint de Clavel (16-1, 3 K.-O.), a laissé entendre que des échanges avec le patron de GYM avaient cours.

« Nous avons une rencontre prévue vendredi dans les bureaux de GYM. On verra alors à confirmer le choix d’une date. Yvon [Michel] avait déjà évoqué, le soir du dernier combat de Kim, la possibilité de tenir son prochain combat fin avril ou début mai. » — Une citation de Stéphan Larouche, entraîneur adjoint de Kim Clavel

Larouche soutient que cela cadrerait bien avec le plan d’action élaboré en compagnie de l’entraîneuse principale Danielle Bouchard.

On voulait que Kim prenne des vacances et qu’elle ne pense pas à la boxe pour un bout. Elle est revenue en pleine forme. Elle est de retour dans le gymnase depuis le début de la semaine.

Quant à l’identité de la prochaine adversaire, Larouche a dit s’attendre à ce que l’apparieur (matchmaker) Vincent Morin s’amène avec deux ou trois candidates potentielles parmi lesquelles on choisira celle qui correspond le mieux aux objectifs de Kim Clavel.

Le clan Clavel au grand complet était présent, mercredi, à Montréal, lors de l'annonce de la retraite de Marie-Eve Dicaire dans un restaurant du centre-ville.

À lire aussi :

Une ceinture pour G-Time?

Par ailleurs, le promoteur montréalais a indiqué que le titre intercontinental de l'International Boxing Federation (IBF) des super-légers serait à l'enjeu quand Mathieu G-Time Germain affrontera Steven Wilcox, le 16 mars prochain, en demi-finale du choc éliminatoire des mi-lourds de l'IBF entre Jean Pascal et l'Allemand Michael Eifert.

Germain (21-2-1, 9 K.-O.) et Wilcox (24-3-1, 7 K.-O.) auront donc la chance de mettre la main sur ce titre vacant qui ouvre la porte du top-10 mondial de l'organisme de sanction. Aucun des deux boxeurs n'apparaît actuellement parmi les 15 premiers aspirants au titre détenu par le Portoricain Subriel Matias.

Cette soirée du 16 mars prochain devrait offrir un total sept combats.

La semaine suivante, le jeudi 23 mars, ce sera au tour d'Eye of the Tiger Management d'occuper le Casino de Montréal avec le choc des super-moyens Christian Mbilli (23-0, 20 K.-O.) et l'Équatorien Carlos Gongora (21-1, 16 K.-O.).