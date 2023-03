Guhle de retour contre les Rangers

Après avoir raté deux matchs, le défenseur Kaiden Guhle sera de retour jeudi soir contre les Rangers de New York, au Centre Bell.

Guhle s'est entraîné en matinée avec ses coéquipiers et il portait un chandail qui permettait de recevoir des contacts.

Le hockeyeur de 21 ans souffrait d'une blessure au haut du corps, vraisemblablement à une épaule, subie lors du match contre les Ducks, à Anaheim, vendredi dernier.

Par contre, le défenseur Jordan Harris est tombé au combat. Le CH a annoncé qu'il ne serait pas en uniforme jeudi en raison d'une blessure au bas du corps.

L'attaquant Christian Dvorak ratera également la rencontre, lui aussi touché au bas du corps.

Ainsi, le Canadien a procédé au rappel de l'attaquant Anthony Richard, du Rocket de Laval. Le Trifluvien a pris part à sept matchs avec le grand club cette saison et il compte un but et une passe.