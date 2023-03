La police de Glendale ne porte pas d’accusation contre Ja Morant

Associated Press

Morant s'absentera pour un minimum de quatre matchs, ont indiqué mercredi les Grizzlies, mercredi.

Il ratera des rencontres à domicile contre Golden State et Dallas, jeudi et samedi, ainsi que des duels à Dallas et à Miami au cours de la semaine suivante.

La police de Glendale, qui avait ouvert l'enquête lundi, a déclaré avoir examiné la vidéo diffusée sur le compte Instagram de Morant, ne décelant aucune preuve d'un geste criminel.

Il convient de noter que la nuit en question, la police de Glendale n'a reçu aucun appel de la boîte de nuit concernant une arme de quelque type que ce soit , a déclaré la police.

Par la suite, aucune perturbation n'a été signalée et aucun citoyen ou client de l'établissement ne s'est manifesté pour porter plainte , a-t-elle ajouté.

La NBA examine aussi la question, mais n'a pas encore infligé de sanction. Morant a déjà raté deux matchs depuis l'incident, résultat d'une suspension de son équipe.

Repêché 2e au total en 2019, il se classe au 10e rang de la ligue avec une moyenne de 27,1 points par match cette saison.