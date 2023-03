La CONCACAF dévoile des détails en vue de la Gold Cup de soccer féminin

La qualification s'amorcera en septembre à la suite du tirage qui sera tenu le 17 mai. Neuf équipes obtiendront leur laissez-passer pour le tournoi principal à 18 pays.

La Gold Cup de soccer féminin de la CONCACAF, qui se tiendra du 17 février au 10 mars 2024, mettra en vedette un tour préliminaire à 6 formations et une phase de groupe à 12 équipes. Il y aura ensuite une phase éliminatoire à trois tours pour déterminer la meilleure équipe féminine au sein de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes.

La CONCACAF a fait l'annonce mercredi pour souligner la Journée internationale des femmes.

Cette nouvelle Gold Cup de soccer féminin de la CONCACAF sera l'événement phare pour les équipes nationales de soccer féminin de notre région, et présentera certaines des meilleures joueuses de la CONCACAF et du monde , a mentionné le Canadien Victor Montagliani, président de la CONCACAF et vice-président de la FIFA.

La phase de groupe à 12 équipes sera composée de 8 formations de la CONCACAF et de 4 autres invitées de la confédération CONMEBOL d'Amérique du Sud.

Les Américaines, 1res au classement mondial, ont déjà obtenu une place dans la phase de groupe en remportant le Championnat de soccer féminin de la CONCACAF en 2022. Elles avaient vaincu le Canada 1-0 en finale.

Les Canadiennes, 6es, peuvent recevoir leur billet pour la phase de groupe en battant les Jamaïcaines (44es) au cours d'une série aller-retour pendant les éliminatoires olympiques de la CONCACAF qui auront lieu en septembre.

L'équipe perdante de ce duel aura un plus long parcours vers la Gold Cup.

Six autres équipes de la CONCACAF accéderont à la phase de groupe par l'entremise des qualifications et du tour préliminaire. Les équipes invitées de la CONMEBOL, soit le Brésil (9e), la Colombie (27e), l'Argentine (29e) et le Paraguay (50e), ont été choisies à la suite de la Coupe d'Amérique de soccer féminin de 2022.

La route des qualifications commencera en septembre pour 33 pays, après la conclusion de la Coupe du monde de soccer féminin de la FIFA, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les 33 équipes de la CONCACAF, sans compter les deux représentants de la région aux Jeux olympiques de Paris en 2024 (les États-Unis et le Canada ou la Jamaïque), seront réparties en trois ligues selon leur classement de la CONCACAF en mars 2023.

La Ligue A mettra en vedette les neuf équipes les mieux classées réparties en trois groupes. La Ligue B comprendra les 12 formations suivantes les mieux classées réparties en trois groupes, tandis que la Ligue C sera composée des 12 équipes les moins bien classées réparties en trois groupes.

Après les matchs aller-retour lors des fenêtres internationales de la FIFA en septembre, octobre et novembre, les trois vainqueurs des groupes de la Ligue A se qualifieront pour la phase de groupe de la Gold Cup de soccer féminin de la CONCACAF.

Les 2es des groupes de la Ligue A et les vainqueurs des groupes de la Ligue B se qualifieront pour le tour préliminaire du tournoi.

Ces six équipes s'affronteront lors d'un seul match éliminatoire de la phase préliminaire, prévue le 17 février 2024, pour décider des trois formations qui progresseront vers la phase de groupe.

Les six pays seront divisés en trois duos en fonction de leur classement de la CONCACAF en décembre 2023. Les vainqueurs accéderont à la phase de groupe.

La phase de groupe du tournoi à la ronde, qui se déroulera du 20 au 28 février 2024, divisera les équipes en trois groupes de quatre. Après la phase de groupe, les trois vainqueurs et 2es, ainsi que les deux meilleurs 3es atteindront la phase éliminatoire.